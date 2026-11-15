Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Suối Lau (xã Suối Dầu)

Ngày 15-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Suối Lau (xã Suối Dầu) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Tham dự có ông Nguyễn Trọng Trung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Trung cùng lãnh đạo xã Suối Dầu tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại khu dân cư; biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Thôn Suối Lau hiện có 607 hộ với 2.965 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai. Năm 2026, thôn không còn hộ nghèo, có 51 hộ cận nghèo; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa là 97%.

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu và người dân đã tham quan khu vực giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương; xem các tiết mục văn nghệ, biểu diễn mã la, đàn chapi, trình diễn trang phục dân tộc; thưởng thức ẩm thực truyền thống và nông sản địa phương. Ngày hội dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng; góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trọng Trung cùng lãnh đạo xã Suối Dầu trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. UBND xã biểu dương, khen thưởng 2 gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khen thưởng 2 gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tại ngày hội, UBND xã Suối Dầu đã ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa Raglai với 30 thành viên tại thôn Suối Lau.

Ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa Raglai tại thôn Suối Lau.

Ngay sau phần lễ, người dân địa phương sôi nổi tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, chơi các trò chơi dân gian và tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”.

MÃ PHƯƠNG