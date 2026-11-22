Chiều 21/11, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Mân Thái, đông đảo bà con nhân dân, đại biểu và các nhà hảo tâm cùng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, những tiết mục văn nghệ và niềm vui hội ngộ, bà con cùng thăm hỏi, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Không khí ngày hội càng thêm ấm áp bởi những phần quà dành cho gia đình khó khăn, học sinh vượt khó và những hoạt động cộng đồng đầy nghĩa tình.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của bà con là phiên chợ không đồng do Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội đoàn thể và nhà hảo tâm tổ chức.

Tại phiên chợ 0 đồng, 50 suất quà với tổng trị giá 12,5 triệu đồng được trao đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thiết thực mang theo tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng đối với những người còn nhiều vất vả trong cuộc sống.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà con khi đón nhận những phần quà. Người trao vui vì được sẻ chia, người nhận ấm lòng trước sự quan tâm của xóm giềng. Những lời thăm hỏi chân tình khiến phiên chợ không đồng trở thành nơi gặp gỡ, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Với những gia đình còn khó khăn, nỗi lo mưu sinh thường đi cùng nỗi lo học hành của con trẻ. Sự hỗ trợ kịp thời giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu, để cha mẹ có thêm điều kiện chăm lo sách vở và các khoản chi phí học tập cho con, góp phần hạn chế nguy cơ học sinh phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh kinh tế.

Từ một hoạt động an sinh xã hội, phiên chợ không đồng đã góp thêm một cách làm thiết thực trong việc chăm lo, bảo đảm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình trao quà khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập.

Cùng với phiên chợ không đồng, ngày hội đã trao 8 suất quà khuyến học, mỗi suất 300.000 đồng, tổng trị giá 2,4 triệu đồng, dành cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Những phần quà được trao trong sự động viên của đại biểu và bà con đã mang đến niềm vui cho các em cùng gia đình. Đó vừa là sự ghi nhận những cố gắng trong học tập, vừa là lời động viên các em tiếp tục vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ.

Ngay từ đầu năm học 2026-2027, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Mân Thái đã trao 72 suất quà và 6 suất học bổng cho học sinh, với tổng kinh phí 15,8 triệu đồng.

Tính cả đợt trao quà tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận đã dành 86 suất quà và học bổng, tổng trị giá 18,2 triệu đồng để hỗ trợ, động viên học sinh.

Từ những phần quà đầu năm học đến sự quan tâm trong ngày hội, hoạt động khuyến học tại Mân Thái được duy trì bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống người dân. Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm và sự kỳ vọng của cộng đồng dành cho thế hệ trẻ.

Ban tổ chức trao quà cho các gia đình.

Bên cạnh hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, phong trào khuyến học ở Mân Thái còn có sự đóng góp tích cực của các gia đình, dòng họ.

Tiêu biểu là Chi hội Khuyến học tộc Lê Tân Thái, với hơn 27 năm duy trì hoạt động, gắn việc xây dựng Dòng họ học tập với giữ gìn nền nếp gia phong, động viên con cháu học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp.

Chi hội hiện có 133 hội viên trên tổng số 144 người, đạt tỷ lệ 92,4%; quỹ khuyến học hơn 91,6 triệu đồng, trong đó 82 triệu đồng gửi tiết kiệm. Nguồn quỹ được sử dụng để khen thưởng, hỗ trợ học sinh, sinh viên, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, dòng họ có 2 tiến sĩ, trong đó có 1 phó giáo sư, 6 thạc sĩ và 52 con cháu tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Chi hội đã trao tặng 1 máy tính xách tay, 15 xe đạp cùng nhiều phần thưởng khuyến học khác.

Đáng ghi nhận, hoạt động khuyến học của tộc họ không chỉ chú trọng khen thưởng thành tích mà còn đề cao vai trò nêu gương của ông bà, cha mẹ, khuyến khích con cháu học tập suốt đời, tiếp cận công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghề nghiệp.

Những kết quả ấy cho thấy sức sống của phong trào khuyến học từ mỗi gia đình, dòng họ, góp phần lan tỏa các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập và Cộng đồng học tập ở khu dân cư.

Tổ dân phố Mân Thái tổ chức ký kết thi đua tại ngày hội.

Không chỉ chăm lo các gia đình khó khăn và học sinh vượt khó, Ngày hội Đại đoàn kết ở Mân Thái còn là dịp biểu dương những gia đình tiêu biểu, khích lệ người dân chung tay xây dựng đời sống văn hóa.

Trong ngày hội, 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng; 20 lá cờ Tổ quốc được trao tặng các hộ gia đình. Những hoạt động giản dị nhưng ý nghĩa đã góp phần động viên bà con giữ gìn nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hòa thuận, quan tâm giáo dục con cháu.

Không khí ngày hội càng thêm rộn ràng với 6 gian hàng ẩm thực Việt phục vụ miễn phí. Những món ăn quen thuộc, những lời mời chân tình cùng tiếng cười nói của bà con đã tạo nên nét đẹp gần gũi của ngày hội ở khu dân cư.

Đặc biệt, bữa cơm đại đoàn kết với khoảng 150 người tham dự trở thành dịp để bà con, cán bộ Mặt trận, các đoàn thể và nhà hảo tâm cùng ngồi lại bên nhau. Không còn khoảng cách giữa người trao và người nhận, mọi người cùng sẻ chia niềm vui, thắt chặt tình cảm xóm giềng.

Từ những hoạt động văn hóa, chăm lo đời sống đến khuyến học, khuyến tài, ngày hội đã thể hiện sự gắn bó giữa phong trào xây dựng đời sống văn hóa với trách nhiệm chăm lo cho mỗi gia đình, mỗi thế hệ trong cộng đồng.