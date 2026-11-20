Những nhịp chiêng truyền thống mang đến trải nghiệm văn hóa mới mẻ cho người dân làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Báo Tin tức và dân tộc.

Trong không khí Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, những người cao tuổi đến từ làng cổ Đường Lâm và thôn Yên Bình 2, xã Yên Xuân, TP Hà Nội có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những câu chuyện về quê hương, nếp nhà, phong tục và nếp sống truyền thống. Những cuộc trò chuyện gần gũi, chân tình giúp người dân hai cộng đồng thêm hiểu nhau, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm và sự gắn bó giữa các vùng văn hóa.

Với người cao tuổi, ngày hội không chỉ là dịp giao lưu, kết nối mà còn là cơ hội ôn lại ký ức, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Họ là những người đã chứng kiến sự đổi thay của quê hương, góp sức xây dựng cộng đồng, gìn giữ phong tục, nếp sống và lưu giữ những câu chuyện làm nên bản sắc mỗi vùng đất.

Cụ Phan Văn Thắng (giữa), ông Phan văn Hải (ngoài cùng, phải) cùng người dân làng cổ Đường Lâm cùng chia sẻ những câu chuyện về quê hương, gia đình và nếp sống truyền thống. Ảnh: Báo Tin tức và dân tộc.

Một hoạt động ý nghĩa tại ngày hội là giới thiệu câu chuyện Đường Lâm Chúc Thọ Xuân thông qua ký họa chân dung người cao tuổi. Những nét vẽ ghi lại diện mạo, thần thái của các cụ, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những người đã dành nhiều năm tháng gắn bó, gìn giữ các giá trị truyền thống của quê hương. Mỗi bức chân dung cũng là một lát cắt ký ức về làng quê, góp phần kết nối các thế hệ và nhắc nhớ về những giá trị cần được tiếp nối.

Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện, ngày hội còn là dịp để các cộng đồng giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của mình. Làng cổ Đường Lâm mang đậm dấu ấn văn hóa làng quê Bắc Bộ, trong khi cộng đồng người Mường ở Yên Xuân lưu giữ nhiều phong tục, tập quán và hình thức diễn xướng truyền thống. Tiếng cồng chiêng ngân vang trong không gian giao lưu trở thành điểm nhấn, mang đến trải nghiệm văn hóa mới mẻ, giúp người dân Đường Lâm thêm hiểu về đời sống và bản sắc của đồng bào Mường.

Sự giao lưu còn được nối dài qua những cuộc trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm về gia đình, nhà cửa, ruộng vườn, cây cối, việc làm ăn, những kỷ niệm và ước vọng tương lai. Khi cùng ngồi lại, thưởng thức bữa cơm chung, lắng nghe và chia sẻ, khoảng cách giữa các cộng đồng dần được thu hẹp, sự thấu hiểu và tình cảm thân tình được bồi đắp.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh chia sẻ về ý nghĩa của việc kết nối cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống từ những cuộc gặp gỡ bình dị. Ảnh: Báo Tin tức và dân tộc.

Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, sự gắn kết cộng đồng có thể bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ giản dị, khi mọi người có thời gian ngồi lại, trò chuyện và hiểu nhau hơn. Việc kết nối người dân thôn Yên Bình 2 với cộng đồng làng cổ Đường Lâm không chỉ tạo nên hoạt động giao lưu mà còn hướng tới xây dựng những mối quan hệ thân tình, bền chặt giữa các vùng văn hóa.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc vì thế không chỉ là một hoạt động giao lưu mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và bồi đắp tình cảm giữa các cộng đồng dân cư. Từ những điều bình dị trong đời sống, sự đoàn kết được vun đắp, trở thành nền tảng để mỗi cộng đồng gìn giữ bản sắc, cùng hướng tới xây dựng cuộc sống ngày càng gắn bó, bền vững.