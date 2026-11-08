Ngày hội đặc biệt ở thôn Trại Lốt, nơi lòng dân cùng chung sức

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của xã Tam Tiến được tổ chức điểm tại thôn Trại Lốt trong không khí vui tươi, phấn khởi, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương. Dự chương trình có ông Giáp Xuân Cảnh – Bí thư Đảng ủy xã Tam Tiến; ông Mai Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo HĐND xã Tam Tiến.

Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu cộng đồng, ngày hội còn là cơ hội để người dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương.

Gần 300 triệu đồng, 4,6km đường quê từ sức dân

Một trong những điểm nhấn tại ngày hội ở thôn Trại Lốt là việc phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là công trình cứng hóa đường giao thông theo Nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn Trại Lốt đã tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện công trình. Bằng sự đồng lòng, hưởng ứng của các hộ gia đình, đến nay, thôn Trại Lốt đã vận động Nhân dân đóng góp đối ứng được 294,27 triệu đồng để triển khai cứng hóa 4,6km đường giao thông trong năm 2026.

Đằng sau con số gần 300 triệu đồng ấy là sự chung tay, góp sức của từng gia đình, từng người dân. Người có điều kiện đóng góp kinh phí, người tham gia ngày công, nhiều hộ tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của cộng đồng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Tiến và người dân cùng vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại ngày hội, 10 hộ dân tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông được biểu dương, ghi nhận. Ban Công tác Mặt trận thôn cũng được Ủy ban MTTQ xã Tam Tiến động viên, khen thưởng vì những nỗ lực trong vận động Nhân dân tham gia xây dựng quê hương.

Đây không chỉ là kết quả của một công trình giao thông mà còn thể hiện sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và người dân. Khi mỗi gia đình cùng chung một mục tiêu, những việc tưởng chừng khó khăn có thể được giải quyết bằng sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Những tuyến đường được cứng hóa không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện giao thương, phát triển sản xuất, góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn. Quan trọng hơn, quá trình triển khai công trình đã tạo cơ hội để người dân cùng bàn bạc, cùng đóng góp và cùng hưởng thành quả từ chính sự chung sức của mình.

Thôn Trại Lốt hiện có 363 hộ gia đình với hàng nghìn nhân khẩu. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Dù đời sống còn những khó khăn nhất định, khu dân cư hiện còn 10 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo, song tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng xây dựng cộng đồng vẫn được phát huy.

Những năm qua, cán bộ và Nhân dân thôn Trại Lốt tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động. Từ đóng góp xây dựng hạ tầng, giữ gìn vệ sinh môi trường đến chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, mỗi việc làm đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang.

Đoàn kết từ những việc làm thiết thực ở khu dân cư

Phát biểu tại ngày hội, ông Giáp Xuân Cảnh – Bí thư Đảng ủy xã Tam Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn Trại Lốt đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo lãnh đạo xã Tam Tiến, năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự đồng thuận, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phù hợp; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Người dân thôn Trại Lốt giã bánh giầy tại ngày hội.

Đáng chú ý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Hệ thống đường giao thông nông thôn từng bước được cải thiện; các công trình điện chiếu sáng, đường hoa, cây xanh, camera an ninh được quan tâm xây dựng và nhân rộng tại các khu dân cư.

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, địa phương chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tinh thần tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, chung tay xây dựng công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường và chỉnh trang đường làng, ngõ xóm ngày càng được phát huy.

Ông Cảnh ghi nhận những đóng góp của thôn Trại Lốt vào thành tích chung của Đảng bộ xã, đồng thời đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế để có giải pháp khắc phục phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

“Thông qua ngày hội, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được khơi dậy từ chính những việc làm cụ thể trong mỗi khu dân cư. Đó là sự đồng lòng khi triển khai công trình chung, sự sẻ chia với những gia đình còn khó khăn, ý thức trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống văn minh”, ông Cảnh nhấn mạnh.