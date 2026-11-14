Ngày hội đặc biệt ở ngôi làng từng bị lũ quét xóa sổ

Ngày 14/11, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Trao đổi với Nhà báo và Công luận, bà Trần Hoài Thu, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Nủ cho biết, khu dân cư hiện có 174 hộ với 732 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế bằng sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và một số hoạt động dịch vụ, kinh doanh nhỏ lẻ. Trong thôn có 420 người trong độ tuổi lao động và 148 trẻ em đang theo học tại các cấp học.

Không khí vui tươi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Làng Nủ, nơi cộng đồng đang từng bước ổn định cuộc sống sau trận lũ quét tháng 9/2024. Ảnh: Hoài Thu

Ngày hội Đại đoàn kết tại Làng Nủ là dịp để người dân các dân tộc cùng gặp gỡ, chia sẻ và thắt chặt tình đoàn kết sau những mất mát do thiên tai. Ảnh: Hoài Thu

Theo bà Thu, năm 2026, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Chi bộ, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành chủ trương, chính sách, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư văn minh, xanh, sạch, đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Những kết quả đạt được thể hiện qua nhiều lĩnh vực đời sống. Toàn thôn có 148 học sinh đến trường, tỷ lệ ra lớp đạt 100%; cả 732 người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm, địa phương vận động hỗ trợ 3 hộ với tổng số tiền 36,4 triệu đồng, đồng thời tổ chức thăm hỏi 7 gia đình chính sách.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được duy trì. Năm 2026, có 149/174 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 85,63%; khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Việc vận động các loại quỹ đạt 95%, các khoản đóng góp được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Học sinh mầm non của Làng Nủ cùng tham gia các hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Hoài Thu

Từ những kết quả đã đạt được, Ban Công tác Mặt trận thôn đặt mục tiêu trong năm 2027 tiếp tục vận động 100% hộ gia đình tiếp cận các chủ trương, chính sách và phong trào thi đua; phấn đấu tổ chức ít nhất 12 buổi tuyên truyền, vận động và 24 đợt vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan. Công tác chăm lo người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cũng tiếp tục được chú trọng.

Ngày hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt với người dân Làng Nủ. Ngày 10/9/2024, dưới tác động của hoàn lưu bão số 3 (Yagi), trận lũ quét dữ dội ập xuống ngôi làng thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên cũ, cuốn trôi gần như toàn bộ nhà cửa, tài sản. Thảm họa khiến 67 người chết và mất tích, để lại nỗi đau sâu sắc đối với những gia đình và cả cộng đồng.

Ngay sau thiên tai, với sự hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai xây dựng khu tái định cư mới cho người dân. Làng Nủ được dựng lại trên đồi Sim, cách vị trí cũ khoảng 2 km, với 40 căn nhà sàn mang kiến trúc truyền thống của đồng bào Tày.

Ngày hội góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, vun đắp tình làng nghĩa xóm tại khu dân cư Làng Nủ. Ảnh: Hoài Thu

Cùng với nhà ở, hệ thống hạ tầng thiết yếu như nhà văn hóa, lớp học, điện, đường và các công trình phụ trợ cũng được xây dựng, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Từ trên cao, những dãy nhà sàn nằm ngay ngắn, con đường bê tông uốn lượn theo sườn đồi, xen giữa màu xanh của nương rẫy. Diện mạo khu dân cư đã đổi thay, khang trang hơn sau biến cố.

"Ngày hội Đại đoàn kết hôm nay vì thế không chỉ là dịp tổng kết các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư. Với người dân Làng Nủ, đó còn là ngày gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhìn lại hành trình vượt qua đau thương, dựng xây cuộc sống mới. Tinh thần đoàn kết, tương trợ tiếp tục là điểm tựa để cộng đồng nơi đây hướng tới một cuộc sống bình yên, no ấm và hạnh phúc", bà Thu nhấn mạnh.