Ngày hội của tình làng nghĩa xóm
Những ngày qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 được tổ chức sôi nổi tại các ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ngày hội còn tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.
Tại các khu dân cư, không khí ngày hội diễn ra vui tươi, phấn khởi. Cờ hoa trang hoàng trên các tuyến đường, đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian. Những hoạt động gần gũi đã tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, phát huy nét đẹp văn hoá trong đời sống dân cư.
Bên cạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, ngày hội còn là dịp để cấp uỷ, chính quyền xã và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của cộng đồng trong chăm lo đời sống người dân khó khăn.
Thông qua ngày hội, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng được nâng cao. Đây cũng là nền tảng để Cà Mau triển khai hiệu quả Đề án xây dựng mô hình ấp, khóm, xã, phường “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026-2030, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ngay-hoi-cua-tinh-lang-nghia-xom-a134284.html