Ngày hội của tình làng nghĩa xóm

Tại các khu dân cư, không khí ngày hội diễn ra vui tươi, phấn khởi. Cờ hoa trang hoàng trên các tuyến đường, đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian. Những hoạt động gần gũi đã tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, phát huy nét đẹp văn hoá trong đời sống dân cư.

Bà con ấp Ngã Bát, Xã Trần Phán phấn khởi đến trụ sở văn hoá ấp tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các trò chơi dân gian tại Ngày hội Đại đoàn kết ở ấp Ngã Bát, Xã Trần Phán thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Hội viên người cao tuổi xã Khánh Lâm biểu diễn văn nghệ với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trò chơi dân gian bịt mắt đập heo đất tại Ngày hội Đại đoàn kết ở Ấp 16, xã Khánh Lâm mang lại niềm vui cho người dân, đồng thời góp phần gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống.

Hội viên cựu chiến binh ấp Trần Hợi, Xã Trần Văn Thời đóng góp ý kiến xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Người dân ấp Trần Hợi, Xã Trần Văn Thời hào hứng tham gia trò chơi bịt mắt đập niêu, tạo không khí vui tươi, đậm nét văn hoá làng quê truyền thống.

Bên cạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, ngày hội còn là dịp để cấp uỷ, chính quyền xã và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của cộng đồng trong chăm lo đời sống người dân khó khăn.

Bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Khóm 4.

Thông qua ngày hội, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng được nâng cao. Đây cũng là nền tảng để Cà Mau triển khai hiệu quả Đề án xây dựng mô hình ấp, khóm, xã, phường “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026-2030, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp sinh hoạt chính trị - văn hoá ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.