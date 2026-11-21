Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm công nghiệp văn hóa tại ngày hội.

Sắc màu văn hóa

Những ngày này, các cơ sở sản xuất, nghệ nhân và đơn vị liên quan của phường Phú Xuân đang tất bật chuẩn bị sản phẩm, hoàn thiện các gian trưng bày để tham gia Ngày hội Văn hóa Phú Xuân tại khuôn viên Đình Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo. Với chủ đề “Phú Xuân rạng ngời văn hoa”, ngày hội diễn ra vào ngày 24/11, giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, di sản, nghề truyền thống và đời sống văn hóa của địa phương.

Bà Võ Thị Phương Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Xuân cho biết, lần đầu tiên địa phương tổ chức một không gian văn hóa cộng đồng với nhiều hoạt động trải nghiệm. Các nghề làm diều, lân sư rồng, mè xửng sẽ được giới thiệu cùng sản phẩm đặc trưng; người tham quan có dịp gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu quy trình chế tác. Hai hoạt động workshop tranh mộc bản và thêu truyền thống cũng được đưa vào chương trình, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp thực hành các nghề thủ công. Bên cạnh triển lãm “Phú Xuân rạng ngời văn hoa” giới thiệu hình ảnh vùng đất xưa và nay, 10 gian hàng của các tổ dân phố sẽ mang đến những sản phẩm ẩm thực, đặc sản và nét văn hóa riêng của từng khu dân cư.

Tại phường Kim Long, các hoạt động hưởng ứng được chuẩn bị theo hướng kết hợp giới thiệu di sản với trải nghiệm dành cho người dân, du khách và học sinh. Ông Lê Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long thông tin, tại đình Vạn Xuân, người dân và du khách sẽ được nghe giới thiệu về di tích, thưởng thức Ca Huế, tìm hiểu nghề làm bánh truyền thống và tham gia các trò chơi dân gian.

Ngoài ra, chương trình “Dòng sông kể chuyện” diễn ra ngày 22/11 tại Bảo tàng Gốm sứ Sông Hương sẽ đưa học sinh một số trường THCS trên địa bàn đến tìm hiểu lịch sử, văn hóa Kim Long và vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân qua các hiện vật trưng bày.

Các nghề thủ công truyền thống sẽ có mặt tại ngày hội văn hóa.

Ở cấp thành phố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang chuẩn bị không gian giới thiệu Huế - điểm đến của 8 di sản, các sản phẩm dịch vụ tại di tích, giới thiệu các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống và sản phẩm công nghiệp văn hóa. Các sản phẩm quà tặng đặc trưng, ứng dụng và thành tựu công nghệ số trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản cũng được lựa chọn giới thiệu đến công chúng.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Không gian Văn hóa và trải nghiệm cộng đồng tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, diễn ra từ ngày 22 đến 24/11. Không gian được bố trí với nhiều nội dung như trưng bày di sản, triển lãm ảnh “Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển”, giới thiệu sách báo, tư liệu về văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế. Các bộ sưu tập áo dài Huế xưa và nay, áo dài ngũ thân, Nhật Bình cùng nghề may áo dài cũng được giới thiệu nhằm quảng bá hình ảnh Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam.

Tại đây, nhiều nghề thủ công truyền thống sẽ được giới thiệu gắn với hoạt động thực hành như làm hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, liễn làng Chuồn, mây tre đan, làm bánh cung đình, bánh Huế, xăm hường, tò he... Các không gian trình diễn thư pháp, Ca Huế, nhạc cụ truyền thống, bài chòi cùng khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP, du lịch và ẩm thực địa phương góp phần tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm đa dạng cho người dân, du khách.

Quảng bá giá trị văn hóa Huế

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Nguyễn Thiên Bình chia sẻ, ngành văn hóa mong muốn người dân không chỉ tham gia thưởng thức các chương trình nghệ thuật mà còn trực tiếp trải nghiệm những hoạt động do các đơn vị, địa phương tổ chức. “Mỗi địa phương sẽ có cách giới thiệu riêng, phù hợp với bản sắc văn hóa của vùng đất, trên tinh thần cộng đồng lựa chọn, địa phương hỗ trợ, nghệ nhân dẫn dắt, người dân thực hành và công nghệ lan tỏa”, ông Bình nói.

Các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của di sản Huế đã sẵn sàng.

Một điểm mới trong năm nay là thành phố thí điểm hai mô hình “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” và “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa”. Theo đó, mỗi địa phương lựa chọn những câu chuyện tiêu biểu về lịch sử, con người, di sản, làng nghề, món ăn, địa danh hoặc ký ức cộng đồng để thể hiện bằng hình ảnh, video, trưng bày, podcast và các hình thức phù hợp. Những sản phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn giới thiệu trên nền tảng số chung, làm dữ liệu ban đầu cho “Ngân hàng câu chuyện văn hóa Huế”.

Năm 2026 là năm đầu tiên thành phố Huế tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các hoạt động được kết nối từ ngày 18 đến 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, với sự tham gia của các địa phương, trường học, nghệ nhân, văn nghệ sĩ và doanh nghiệp.

Với nhiều không gian trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, chuỗi hoạt động năm nay hướng đến quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế, đồng thời mở rộng sự tham gia của cộng đồng. Qua đó, tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận, thực hành và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống địa phương.