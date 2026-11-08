Ngày hội của lòng dân và tình đoàn kết

• P.V: Thưa đồng chí, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc (18/11) hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đồng chí đánh giá thế nào về sự chuyển biến và sức lan tỏa của ngày hội tại Quảng Trị trong những năm gần đây, khi tinh thần đoàn kết không chỉ dừng lại ở phần lễ mà đã đi sâu vào đời sống xã hội?

- Đồng chí Đào Mạnh Hùng: Qua nhiều năm tổ chức, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc đã thực sự trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân Quảng Trị. Điều đáng mừng là ngày hội không chỉ được duy trì rộng khắp, với tỉ lệ khu dân cư tổ chức hằng năm đạt trên 99%, mà ngày càng có sự chuyển biến về chất lượng và ý nghĩa thực tiễn.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, phát biểu chúc mừng bà con thôn Làng Vây, xã Lao Bảo trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 - Ảnh: P.V.

Theo tôi, giá trị lớn nhất của ngày hội không chỉ cảm nhận không khí vui tươi, đầm ấm hay những tập thể, cá nhân được biểu dương, mà chính là tinh thần đoàn kết được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Đó là khi bà con cùng bàn bạc, chung sức xây dựng quê hương, giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo cho người khó khăn, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng những cộng đồng dân cư tự quản, nghĩa tình.

Đặc biệt, năm nay, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, hình thành Tuần Văn hóa ĐĐK dân tộc từ ngày 18-24/11. Đây là điểm mới có ý nghĩa, không chỉ mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Tại Quảng Trị, chúng tôi chú trọng khuyến khích mỗi địa phương phát huy những nét văn hóa, phong tục, sản phẩm đặc trưng, gắn gìn giữ bản sắc với quảng bá hình ảnh quê hương, phát triển du lịch và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, trao quà tặng khu dân cư thôn Làng Vây, xã Lao Bảo trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 - Ảnh: P.V

• P.V: Xin đồng chí chia sẻ những mô hình tiêu biểu, cách làm hay của Quảng Trị trong khơi dậy sức mạnh nội sinh từ Nhân dân để phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững?

- Đồng chí Đào Mạnh Hùng: Tôi cho rằng, sức mạnh nội sinh trước hết nằm ở tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên và sự chủ động của mỗi người dân, mỗi gia đình trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống. Vì vậy, điều quan trọng trong triển khai các phong trào, cuộc vận động không chỉ là huy động nguồn lực hỗ trợ, mà phải tạo điều kiện để người dân thực sự phát huy được khả năng của mình.

Thực tiễn cho thấy, một trong những cách làm có sức lan tỏa là phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận các cấp đã phối hợp vận động bà con tự nguyện đóng góp công sức, nguồn lực, cùng tham gia xây dựng các công trình dân sinh, chỉnh trang khu dân cư, cải thiện môi trường sống. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đã phối hợp triển khai, hoàn thành 246 công trình, phần việc với tổng trị giá gần 295 tỉ đồng. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung sức và vai trò làm chủ của Nhân dân đối với những công việc chung của cộng đồng.

Chúng tôi còn đặc biệt chú trọng kết nối các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, nâng cao kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm cho người dân. Trong 9 tháng năm 2026, thông qua các hoạt động phối hợp, hơn 19.000 lượt học sinh, thanh niên và người lao động được tư vấn hướng nghiệp, việc làm; hơn 1.000 lao động được giới thiệu việc làm.

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được duy trì qua các năm - Ảnh: P.V.

• P.V: Quảng Trị là vùng đất từng chịu nhiều đau thương chiến tranh và thiên tai. MTTQVN tỉnh đã có những giải pháp gì để phát huy tinh thần tương thân tương ái, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, để “không ai bị bỏ lại phía sau”, thưa đồng chí?

- Đồng chí Đào Mạnh Hùng: Chính trong những hoàn cảnh khó khăn hiện hữu ấy, truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và tinh thần tương thân, tương ái của người dân càng được bồi đắp, trở thành một giá trị nhân văn sâu sắc của vùng đất và con người Quảng Trị.

Phát huy truyền thống đó, Mặt trận các cấp luôn xác định việc chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, người có công và những hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên. Chúng tôi đã vận động, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay; đồng thời phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội và nguồn lực cứu trợ để hỗ trợ người dân một cách kịp thời, thiết thực.

Thời gian qua, Mặt trận các cấp đã phối hợp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 527 căn nhà cho người có công, hộ nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong 9 tháng năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phê duyệt phân bổ hơn 32,87 tỉ đồng, trong đó ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho 329 hộ người có công và 134 hộ thuộc diện xây dựng nhà ĐĐK, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Vui tươi ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh - Ảnh: P.V

Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, công tác vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng 3.112 căn nhà; đến nay, đã vận động được 67,819 tỉ đồng (trong đó tỉnh vận động 60,757 tỉ đồng, cấp xã vận động 7,062 tỉ đồng); đã phân bổ, hỗ trợ cho 707 hộ. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã phân bổ hỗ trợ cho 384 hộ (đạt 100%).

Các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng và đơn vị trực thuộc vận động nguồn lực xã hội hóa triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ sinh kế, học bổng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và trợ giúp các đối tượng yếu thế; góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và củng cố khối ĐĐK toàn dân tộc.

Điều chúng tôi luôn trăn trở là đằng sau mỗi gia đình còn khó khăn là những hoàn cảnh, những nỗi lo khác nhau. Vì vậy, sự quan tâm, giúp đỡ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để ổn định cuộc sống, tự vươn lên lâu dài. Đó cũng chính là cách để tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

• P.V: Bước vào giai đoạn phát triển mới, để khối ĐĐK toàn dân tại Quảng Trị thực sự là động lực đưa tỉnh vươn lên, Ủy ban MTTQVN tỉnh có những đổi mới gì về phương thức hoạt động?

- Đồng chí Đào Mạnh Hùng: Tôi cho rằng, MTTQ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân, tạo sự đồng thuận và huy động các nguồn lực cho phát triển; trong đó, tập trung đổi mới theo ba hướng trọng tâm.

Trước hết, phải lắng nghe Nhân dân thực chất hơn, phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Vừa qua, Mặt trận tỉnh đã triển khai mô hình “Mặt trận lắng nghe dân nói” trên phạm vi toàn tỉnh, với 80 bảng mã QR tại các điểm phục vụ hành chính công và gần 1.084 biển hộp thư số tại các khu dân cư. Đây là những kênh quan trọng giúp Mặt trận lắng nghe, nắm bắt kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang quyết liệt triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Trên cơ sở đó, Mặt trận sẽ tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường và sinh kế; góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trên cơ sở tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ và Nhân dân thôn Võ Thuận, xã Hoàn Lão - Ảnh: P.V

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, không chỉ trong hoạt động của Mặt trận mà còn hướng đến nâng cao năng lực số cho người dân. Toàn tỉnh hiện duy trì 1.710 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 13.000 thành viên. Qua các đợt triển khai vừa qua, nhiều người dân đã bước đầu được tiếp cận, làm quen với các kỹ năng và tiện ích số. Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy việc chuyển từ phổ cập kiến thức sang ứng dụng thực chất, giúp người dân biết khai thác công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường và các cơ hội phát triển kinh tế.

Thứ ba, đổi mới phương thức quản trị, điều hành ngay trong hệ thống Mặt trận. Chúng tôi đang hướng đến đẩy mạnh số hóa quy trình xử lý công việc, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và từng bước nghiên cứu áp dụng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo KPI, gắn với khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm bớt những công việc hành chính, báo cáo mang tính hình thức, để cán bộ Mặt trận có thêm thời gian đi cơ sở, nghiên cứu, lắng nghe Nhân dân và tập trung vào những công việc thực sự mang lại lợi ích cho người dân.

• P.V: Đồng chí muốn gửi thông điệp gì tới Nhân dân tỉnh nhà nhân Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc năm nay?

- Đồng chí Đào Mạnh Hùng: Trước hết, tôi xin gửi tới đồng bào, cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, người dân Quảng Trị luôn gìn giữ truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, cần cù lao động và ý chí vươn lên.

Đất nước và tỉnh nhà đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ và kỳ vọng. Tôi mong mỗi người dân, mỗi gia đình tiếp tục trân trọng, gìn giữ tình đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức xây dựng quê hương, quan tâm giúp đỡ những người còn khó khăn và tích cực đóng góp những việc làm thiết thực cho cộng đồng. Bởi sức mạnh ĐĐK không phải là điều gì xa vời, mà được bắt đầu từ chính tình yêu quê hương, sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người dân trong cuộc sống hằng ngày.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Quảng Trị sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, để mỗi người dân đều có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

• P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hương Trà (thực hiện)