Ngày hội 'Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy' diễn ra tại Hải Phòng

Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền kiến thức về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động khu công nghiệp. (Ảnh minh họa: Báo Quảng Ninh cung cấp)

Trong hai ngày 18 và 19/9, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức chương trình truyền thông, giao lưu nghệ thuật, tọa đàm về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp.

Mục tiêu của chương trình nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống ma túy trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa trước hiểm họa ma túy, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, bảo vệ nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp.

Chương trình truyền thông với nhiều hoạt động phong phú, thấm sâu tính chất công đoàn và tinh thần công nhân lao động; kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, giao lưu, chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Mỗi công nhân là một tuyên truyền viên phòng, chống ma túy”.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình phấn đấu truyền thông đến 30.000 đến 50.000 công nhân, người lao động, thông qua các hoạt động tiếp cận trực tiếp và gián tiếp.

Điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc biệt và phát động chiến dịch phòng, chống ma túy trong công nhân lao động và Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy".

Ngoài phần giao lưu, chia sẻ về kinh nghiệm thực tế phòng, chống ma túy cho công nhân lao động, ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy" còn diễn ra với nhiều hoạt động văn nghệ, trò chơi xoay quanh nội dung như nhận diện các loại ma túy; tác hại của ma túy; kỹ năng từ chối ma túy; vai trò của công đoàn trong phòng, chống ma túy…

Bên cạnh đó là không gian "Phúc lợi Công đoàn - Đồng hành cùng công nhân lao động" gồm khoảng 50 gian hàng phúc lợi cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ đoàn viên, người lao động với mức giá ưu đãi.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình khám mắt miễn phí, hiến máu tình nguyện, ước tính quy mô khoảng 2.000 người tham gia.