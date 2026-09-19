Ngày hội 'Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy'

Ngày hội nằm trong chương trình truyền thông, giao lưu nghệ thuật, tọa đàm về phòng, chống ma túy do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức trong hai ngày 18 và 19-9 tại Hải Phòng.

Chương trình là hoạt động triển khai Tiểu dự án 4 về nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Người lao động tham gia Lễ phát động "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm” tối 18-9.

Tại ngày hội, công nhân được tham gia giao lưu, tọa đàm với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Bộ Công an, chuyên gia và nghệ sĩ; được chia sẻ các kỹ năng nhận diện ma túy, phòng ngừa và từ chối ma túy, cũng như những quy định pháp luật liên quan.

Các hoạt động tương tác, trò chơi sân khấu và trải nghiệm thực tế được tổ chức, giúp người lao động tiếp cận kiến thức phòng, chống ma túy theo cách trực quan, dễ nhớ, có thể áp dụng trong đời sống, tại nơi làm việc.

Các gian hàng phúc lợi tại sự kiện Công nhân Việt Nam nói không với ma túy.

Bên cạnh tuyên truyền, chương trình còn có Không gian “Phúc lợi Công đoàn - Đồng hành cùng công nhân lao động” với khoảng 50 gian hàng, gồm: Gian hàng “0 đồng”, gian hàng ưu đãi và các khu vực tư vấn dịch vụ thiết yếu. Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng dành 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến, mỗi phiếu trị giá 150.000 đồng hỗ trợ công nhân tham gia chương trình.

Trước đó, tối 18-9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”. Chiến dịch hướng tới nâng cao ý thức tự phòng ngừa, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh tại các khu công nghiệp.