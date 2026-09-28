Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn

Ngày 21-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 và các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương”.

Chương trình khởi động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức ngày 10-10. Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng, tỉnh sẽ tham gia Diễn đàn Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và Chương trình Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại TP. Hà Nội. Đồng thời tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư Trung tâm Dữ liệu đa mục tiêu, Khu công nghệ số tập trung vào ngày 7-10, tại phường Tây Nha Trang.

Người dân trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025.

Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26-10 tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) và một số địa điểm liên quan. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 8 giờ ngày 24-10; lễ bế mạc diễn ra lúc 14 giờ ngày 26-10. Ngày hội dự kiến có khoảng 60 gian hàng triển lãm, khoảng 1.000 lượt đại biểu tham dự các hội nghị, hội thảo và hơn 10.000 lượt người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

Điểm nhấn của ngày hội là không gian triển lãm, trải nghiệm công nghệ số với các khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ số; trình diễn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình và dịch vụ robot; trải nghiệm các dịch vụ số dành cho người dân; livestream quảng bá, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh trên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hội nghị, hội thảo, diễn đàn kết nối doanh nghiệp và các hoạt động chuyên môn.

Thông qua ngày hội, tỉnh cũng hướng đến nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp xã trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, nhận diện và phòng, chống các hình thức lừa đảo trên không gian mạng cho người dân.