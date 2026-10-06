Ngày hội cộng đồng tại Đắk Lắk thúc đẩy bảo vệ môi trường và nông nghiệp bền vững

Hoạt động kết nối người tham gia trong ngày hội cộng đồng tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều người dân, các em học sinh, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, nhân viên Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam cùng các đối tác của dự án Harvesting Potential.

Sự kiện là một phần trong các hoạt động truyền thông và gắn kết cộng đồng của dự án “Harvesting Potential-Mùa vụ mới”, do CARE cùng các đối tác triển khai với sự đồng hành của PepsiCo Foundation.

Thông qua dự án, các bên hướng tới việc hỗ trợ cộng đồng nông nghiệp nâng cao khả năng thích ứng, cải thiện sinh kế và từng bước áp dụng những phương thức sản xuất có trách nhiệm hơn với tài nguyên và môi trường.

Từ kiến thức đến những hành động gần gũi trong đời sống

Những hoạt động gắn kết yêu thương tại ngày hội cộng đồng. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Thay vì truyền tải thông điệp môi trường theo hình thức một chiều, chương trình được thiết kế dưới dạng các hoạt động cộng đồng và trò chơi tương tác để người lớn và trẻ em cùng tham gia.

Một trong những nội dung chính là hoạt động “Phân loại rác và hành trình của rác”. Qua đó, các gia đình thực hành nhận diện, phân loại rác và tìm hiểu hành trình của một loại bao bì sau khi sử dụng: Từ phát sinh rác, làm sạch, phân loại, thu gom và xử lý tới tạo ra giá trị mới.

Cách tiếp cận này giúp biến những khái niệm như phân loại tại nguồn, thu gom đúng cách hay tái chế thành các hành động đơn giản mà mỗi gia đình có thể bắt đầu ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, các trò chơi và câu hỏi tương tác được xây dựng xoay quanh những hành vi tích cực về bình đẳng giới và canh tác nông nghiệp bền vững, khuyến khích các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng tham gia vào các quyết định liên quan tới sản xuất và đời sống.

Nông nghiệp tái sinh bắt đầu từ thay đổi của cộng đồng

Nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức cho cộng đồng. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trong khuôn khổ rộng hơn của dự án "Mùa vụ mới", hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng là một phần quan trọng trong quá trình thúc đẩy thực hành nông nghiệp tái sinh.

Cách tiếp cận này không chỉ hướng tới năng suất trong một vụ mùa, mà chú trọng hơn tới sức khỏe lâu dài của đất, việc sử dụng nước và vật tư đầu vào hiệu quả, giảm tác động tới môi trường, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống sản xuất trước các rủi ro khí hậu.

Thông qua các hoạt động truyền thông, tập huấn, trình diễn và trao đổi thực hành, dự án hướng tới việc giúp nông hộ hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa sản xuất nông nghiệp-môi trường-sinh kế-sức khỏe của cộng đồng, từ đó từng bước lựa chọn những giải pháp phù hợp với điều kiện của gia đình mình.

Một điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của nhân viên PepsiCo tại Việt Nam trong các hoạt động cùng người dân và học sinh.

Không chỉ là một hoạt động tình nguyện, sự tham gia này thể hiện cách PepsiCo thúc đẩy tinh thần bao trùm và gắn kết nhân viên với các vấn đề môi trường-xã hội tại cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

Qua việc cùng tham gia các hoạt động giáo dục môi trường, giao lưu với các hộ gia đình và hỗ trợ các hoạt động dành cho trẻ em, nhân viên doanh nghiệp có cơ hội hiểu rõ hơn thực tế sản xuất và đời sống tại địa phương, trong khi cộng đồng có thêm không gian để trao đổi trực tiếp với khu vực doanh nghiệp.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Mai Chi, Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm PepsiCo Việt Nam cho biết, những thay đổi bền vững thường bắt đầu từ các hành động rất gần gũi: cách chúng ta sử dụng tài nguyên, phân loại rác, sản xuất thực phẩm hay chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Việc nhân viên PepsiCo trực tiếp tham gia chương trình là một cách để chúng tôi cùng cộng đồng biến những cam kết về phát triển bền vững và bao trùm thành những hành động cụ thể.

Nhân lên những hành động thiết thực vì cộng đồng

Ông Trần Hồng Nhật, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC, nhận định: “Thay đổi bền vững chỉ thực sự diễn ra khi kiến thức được chuyển thành những thực hành cụ thể trong đời sống. Với vai trò là đối tác triển khai tại địa phương, CDC đồng hành cùng người nông dân và các gia đình để nông nghiệp tái sinh, quản lý rác thải có trách nhiệm và bảo vệ môi trường trở thành những hành động thiết thực mà cộng đồng có thể áp dụng, điều chỉnh cho phù hợp và duy trì lâu dài.”

Ngoài các hoạt động về môi trường và nông nghiệp bền vững, chương trình còn tạo không gian để các gia đình, phụ nữ, nam giới và trẻ em cùng tham gia, chia sẻ và học hỏi. Đây cũng là cách dự án thúc đẩy những thay đổi xã hội đi cùng với thay đổi trong sản xuất.

Bà Vũ Lan Hương, quản lý dự án, tổ chức CARE tại Việt Nam chia sẻ: “Nông nghiệp tái sinh không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật canh tác. Muốn thay đổi có thể duy trì lâu dài, chúng ta cần cùng lúc thay đổi cách cộng đồng nhìn nhận về đất, nước, rác thải, vai trò của phụ nữ và nam giới, cũng như trách nhiệm của từng cá nhân đối với môi trường. Sự tham gia của chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong cùng một không gian là một phần rất quan trọng của quá trình đó”.

Còn ông Huỳnh Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Hiao, cho biết: “Những hoạt động trực quan và gần gũi như hôm nay giúp người dân và đặc biệt là trẻ em dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay trong gia đình. Chúng tôi mong rằng những thực hành tốt về bảo vệ môi trường và sản xuất bền vững sẽ tiếp tục được lan tỏa tại các thôn, buôn sau khi chương trình kết thúc”.

Để khuyến khích các thực hành tiếp tục sau chương trình, Ban Tổ chức cũng dự kiến bàn giao hai thùng rác làm từ vật liệu tái chế, đồng thời truyền thông về mục đích sử dụng và khuyến khích cộng đồng duy trì phân loại rác.

Chương trình cũng dành các phần hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn, trong đó kế hoạch hiện tại bao gồm quà tặng học tập cho 300 học sinh, cùng các suất hỗ trợ đặc biệt dành cho những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích và đóng góp tích cực tại trường học và cộng đồng.

Dự án “Harvesting Potential-Mùa vụ mới” là sáng kiến hợp tác hướng tới nâng cao sinh kế, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng nông nghiệp.

Tại Việt Nam, dự án kết hợp hỗ trợ kỹ thuật với các hoạt động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các bên liên quan trong thúc đẩy các mô hình nông nghiệp có trách nhiệm với môi trường.