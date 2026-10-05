Ngày hội chào đón Tân sinh viên 'Yersin Welcome Day 2026'

Sinh viên tham gia Cuộc thi Rung chuông vàng

“Yersin Welcome Day 2026” là hoạt động được YersinUni tổ chức thường niên, nhằm tạo không gian để tân sinh viên làm quen với môi trường đại học, kết nối với bạn bè, giảng viên, các khoa, ngành và cộng đồng câu lạc bộ, đội, nhóm. Đây cũng là dịp để sinh viên khóa 23 chủ động khám phá những cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển bản thân trong suốt quá trình học tập tại trường.

Chương trình năm nay mang đến nhiều nội dung thiết thực, như giới thiệu các ngành, chuyên ngành; lộ trình học tập; cơ hội nghề nghiệp; cùng chuỗi hoạt động văn nghệ, teambuilding, minigame, cuộc thi Rung Chuông Vàng và nhiều trải nghiệm sôi động khác. Qua đó, tân sinh viên có thêm cơ hội giao lưu, khám phá môi trường học tập mới và sẵn sàng bắt đầu hành trình đại học

Sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia sôi nổi các hoạt động trong ngày hội

Tân sinh viên Nguyễn Hữu Hậu Phác, khóa 23, Khoa Công nghệ phần mềm, Trường Đại học Yersin Đà Lạt chia sẻ: “Em thấy chương trình này rất ý nghĩa. Qua ngày hội, em đã hiểu hơn về các hoạt động và phong trào của nhà trường".

Tân sinh viên khóa 23 Nguyễn Hữu Hậu Phác chia sẻ cảm xúc

Còn với tân sinh viên Trần Kỳ Gia Hân, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo cho biết: “Qua sự kiện này, em nhận được nhiều món quà cùng tình cảm ấm áp từ nhà trường và các anh chị khóa trước. Em mong muốn bản thân sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết này, nhanh chóng hòa nhập và nỗ lực hết mình để có những năm tháng học tập, trải nghiệm thật đẹp dưới mái trường Yersin. Và cũng mong muốn được tham gia thêm nhiều hoạt động của vui chơi giải trí của trường song song với việc học tập”.

Tân sinh viên Trần Kỳ Gia Hân, Trường Đại học Yersin Đà Lạt bày tỏ cảm xúc trong ngày hội

Theo TS. Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt, “Yersin Welcome Day 2026” không chỉ là hoạt động chào đón tân sinh viên, mà còn là một trong những trải nghiệm đầu tiên giúp sinh viên khóa 23 làm quen, kết nối và chủ động hòa nhập với môi trường đại học.

Thông qua những trải nghiệm từ ngày hội, YersinUni mong muốn mỗi tân sinh viên có thể tìm thấy những người bạn mới, những cộng đồng phù hợp và những cơ hội để phát triển bản thân ngay từ những ngày đầu tiên tại trường.

Sinh viên nhận giải tại cuộc thi Rung chuông vàng

Đây cũng là cách YersinUni xây dựng một môi trường giáo dục, nơi sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn, mà còn có cơ hội để phát triển kỹ năng, trải nghiệm thực tế, mở rộng kết nối và hình thành tinh thần hội nhập, những nền tảng cần thiết trên hành trình trở thành “Công dân toàn cầu”.