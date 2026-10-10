Ngày hội Chăn nuôi - Thú y 2026: Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm

Ngày hội Định hướng và Cơ hội Việc làm ngành Chăn nuôi – Thú y lần thứ XI năm 2026 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 9/10 và 10/10/2026 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Ngày hội định hướng và cơ hội việc làm ngành Chăn nuôi - Thú y lần thứ XI mở ra không gian kết nối thiết thực giữa sinh viên và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

Định hướng nghề nghiệp sớm, khơi dậy đam mê cho sinh viên

Ngày hội Chăn nuôi - Thú y 2026 do Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức với chủ đề “Kiến tạo bản lĩnh - Dẫn lối thành công”, thu hút gần 1.200 sinh viên, trong đó có tân sinh viên khóa 60 (K60) và sinh viên các khóa K56-K59, cùng sự đồng hành của 16 doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức “Thắp sáng hành trình 2026”

Không chỉ là hoạt động chào đón tân sinh viên, chương trình còn tạo điều kiện để người học tiếp cận sớm với thực tiễn nghề nghiệp, hiểu rõ yêu cầu của thị trường lao động và xây dựng mục tiêu học tập phù hợp ngay từ những năm đầu đại học.

Phiên khai mạc chiều 9/10 với nghi thức “Thắp sáng hành trình 2026”, hoạt động vinh danh các đơn vị đồng hành và tọa đàm “Hành trang K60: Nhập môn thực chiến & Bứt phá đam mê” mang đến nhiều thông tin thiết thực. Phiên hỏi đáp “Chiếc ghế nóng” giúp tân sinh viên trực tiếp đặt câu hỏi, giải đáp những băn khoăn về học tập, định hướng nghề nghiệp và cơ hội phát triển trong ngành.

Việc khơi dậy tình yêu nghề, tinh thần chủ động và ý thức học tập suốt đời là nền tảng giúp sinh viên từng bước hình thành bản lĩnh, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành nông nghiệp hiện đại.

Kết nối tuyển dụng, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm

Một điểm nhấn của ngày hội là khu vực triển lãm, trải nghiệm với 15 gian hàng doanh nghiệp, diễn ra từ chiều 9/10 đến sáng 10/10. Tại đây, sinh viên được tìm hiểu sản phẩm, công nghệ và các giải pháp thực tiễn trong lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y, đồng thời giao lưu trực tiếp với đại diện doanh nghiệp.

Triển lãm, trải nghiệm với 15 gian hàng doanh nghiệp

Triển lãm, trải nghiệm với 15 gian hàng doanh nghiệp

Các hoạt động trải nghiệm “Vet-Career Passport”, tích điểm đổi quà và trò chơi tương tác tạo môi trường học tập sinh động, giúp người học chủ động khám phá những vị trí nghề nghiệp và yêu cầu chuyên môn của từng lĩnh vực.

Đối với sinh viên các khóa cuối, ngày hội là cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm kiếm vị trí thực tập tốt nghiệp, nộp hồ sơ ứng tuyển và tiếp cận các chương trình học bổng. Hơn 10 cuộc toạ đàm chuyên đề trong chuỗi hoạt động từ ngày 8 đến 10/10 tập trung vào ứng dụng AI trong học tập, kỹ thuật chăn nuôi hiện đại, quản trị mục tiêu cá nhân và kỹ năng phát triển sự nghiệp.

Toạ đàm định hướng

Thông qua trao đổi với doanh nghiệp, sinh viên có điều kiện nhận diện những yêu cầu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với công nghệ. Đây là hành trang quan trọng để rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức giảng đường và yêu cầu thực tế của công việc.

Gắn kết đào tạo - doanh nghiệp, hướng tới nguồn nhân lực bền vững

Trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng AI ngày càng tác động sâu rộng đến sản xuất nông nghiệp, mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng.

Ngày hội tạo không gian để nhà trường tiếp nhận thông tin từ thị trường lao động, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình định hướng và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Qua đó, hoạt động đào tạo có thêm điều kiện gắn với nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Chăn nuôi – Thú y.

Các sinh viên tham gia Ngày hội định hướng

Định hướng nghề nghiệp sớm, tăng cường cơ hội thực tập và tuyển dụng, đồng thời mở rộng hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp cần được duy trì thường xuyên, thay vì chỉ giới hạn trong những sự kiện kết nối.

PGS. TS. Đinh Văn Dũng, Trưởng khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế chia sẻ, với tinh thần “Kiến tạo bản lĩnh - Dẫn lối thành công”, Ngày hội Chăn nuôi - Thú y lần thứ XI năm 2026 góp phần xây dựng môi trường đào tạo gắn với thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của người học. Đây là hướng đi thiết thực để phát triển đội ngũ nhân lực ngày càng đáp ứng yêu cầu của ngành nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững./.

Một số hình ảnh ghi nhận tại sự kiện