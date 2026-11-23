Đội FC J-Connect xuất sắc giành chức vô địch FAVIJA Champions Cup 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày 22/11, tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi (Nhật Bản), Giải bóng đá tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản - FAVIJA Champions Cup 2026 đã khép lại sau một ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính.

Giải đấu do Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cùng sự bảo trợ, hỗ trợ của các cơ quan chính quyền sở tại.

Trải qua hơn sáu tháng tranh tài, 24 đội bóng xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết. (Ảnh: Ban tổ chức)

Khởi tranh từ tháng 4/2026, hệ thống 8 giải đấu khu vực trên toàn Nhật Bản đã thu hút khoảng 180 đội bóng với gần 3.000 cầu thủ tham gia. Trải qua hơn sáu tháng tranh tài, 24 đội bóng xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc, được tổ chức trên 6 mặt sân cỏ nhân tạo Koshido, thành phố Toyota, tỉnh Aichi.

Sau một ngày tranh tài quyết liệt, FC J-Connect xuất sắc giành chức vô địch; FC Real Tobama đoạt ngôi Á quân; FC T-Connect và FC Thanh Hóa Osaka đồng hạng Ba.

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc cho cầu thủ Lê Thành Đôn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về cầu thủ Kazuki của FC Real Tobama. Hai cầu thủ Ngô Văn Sang và Lê Thành Đôn của FC J-Connect lần lượt nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất.

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là tìm ra đội bóng vô địch, mà quan trọng hơn là tạo dựng một sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, đoàn kết, tôn trọng pháp luật, có trách nhiệm với xã hội Nhật Bản”.

Theo ông Đỗ Quang Ba, lễ vinh danh đội vô địch toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 29/11/2026 tại thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026.

Các đội bóng nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức. (Ảnh: Ban tổ chức)

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một giải đấu thể thao, FAVIJA Champions Cup 2026 còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thông qua hệ thống các giải đấu, FAVIJA đã kết hợp nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như vận động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hướng về quê hương đất nước, tuyên truyền pháp luật Nhật Bản và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.