Ngày 22/11, tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi (Nhật Bản), Giải bóng đá tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản – FAVIJA CHAMPIONS CUP 2026 đã khép lại sau một ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính.

Giải đấu do Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam-Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cùng sự bảo trợ, hỗ trợ của các cơ quan chính quyền sở tại.

24 đội bóng xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc, được tổ chức trên 6 mặt sân cỏ nhân tạo Koshido, thành phố Toyota, tỉnh Aichi. (Nguồn: BTC)

Sân chơi thể thao, nhịp cầu hữu nghị

Khởi tranh từ tháng 4/2026, hệ thống 8 giải đấu khu vực trên toàn Nhật Bản đã thu hút khoảng 180 đội bóng với gần 3.000 cầu thủ tham gia.

Trải qua hơn sáu tháng tranh tài, 24 đội bóng xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc, được tổ chức trên 6 mặt sân cỏ nhân tạo Koshido, thành phố Toyota, tỉnh Aichi.

Đặc biệt, giải đấu không chỉ nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng người Việt mà còn để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương.

Anh Hamamoto, một cổ động viên người Nhật, xúc động chia sẻ: “Cảm ơn các bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn quê hương chúng tôi để sinh sống và làm việc, đóng góp sức lao động cho sự phát triển của Nhật Bản. Chúng tôi mong các bạn tiếp tục tham gia những hoạt động ý nghĩa như hôm nay, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và yên tâm học tập, làm việc tại Nhật Bản”.

Đồng hành cùng giải đấu, các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ đóng góp nguồn lực tổ chức mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần gắn kết và phát triển cộng đồng.

Ông Phạm Tuấn Anh, đại diện nhà tài trợ J-Connect, đồng thời là đại diện đội bóng FC J-Connect, cho biết, việc tài trợ FAVIJA CHAMPIONS CUP không đơn thuần nhằm quảng bá thương hiệu mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, với mong muốn góp phần xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, năng động, tự tin hội nhập và được xã hội Nhật Bản tin tưởng, yêu mến.

Không khí thi đấu sôi sổi diễn ra ngày 22/11. (Nguồn: BTC)

Trong khi đó, bà Trần Thị Như Huỳnh, đại diện Tập đoàn Digital Wallet, đơn vị sở hữu ứng dụng chuyển tiền Smiles, nhấn mạnh, mỗi khoản tiền gửi về quê hương không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình yêu thương và trách nhiệm của người Việt xa xứ đối với gia đình.

Với tinh thần đó, Smiles tiếp tục là Nhà tài trợ Vàng của giải đấu năm 2026, góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, kết nối đồng hương và lan tỏa tinh thần đoàn kết. Đây cũng là cam kết gắn bó lâu dài của doanh nghiệp với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Giám đốc Mạng viễn thông T-CONNECT, cũng khẳng định, kết nối không chỉ là sứ mệnh kinh doanh mà còn là trách nhiệm gắn kết con người và đóng góp cho cộng đồng. Tiếp tục đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, T-CONNECT đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tình đồng hương và khát vọng vươn lên của người Việt qua giải đấu.

Năm nay, FC T-CONNECT cũng trực tiếp tham gia tranh tài, thể hiện tinh thần thể thao và quyết tâm chinh phục thử thách. Doanh nghiệp mong muốn cùng FAVIJA lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ngày càng đoàn kết, năng động và phát triển.

Sau một ngày thi đấu đầy cảm xúc, FC J-Connect xuất sắc giành ngôi vô địch, FC Real Tobama đoạt danh hiệu Á quân; hai đội FC T-CONNECT và FC Thanh Hoá Osaka đồng hạng Ba.

Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Vua phá lưới cho cầu thủ Hamamoto Kazuki (FC Real Tobama); Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Ngô Văn Sang và Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Lê Thành Đôn, đều đến từ đội FC J-Connect.

Chủ tịch FAVIJA Đỗ Quang Ba trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc cho Lê Thành Đôn.

Thủ môn xuất sắc của giải đấu thuộc về Ngô Văn Sang. (Nguồn: BTC)

Cầu thủ Hamamoto Kazuki nhận giải Vua phá lưới của giải đấu. (Nguồn: BTC)

Chia sẻ với TG&VN, cầu thủ Hamamoto Kazuki cho biết đã tham gia bốn giải đấu cùng cộng đồng người Việt và cảm nhận người Việt Nam rất thân thiện, gần gũi.

Qua những lần giao lưu, anh đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam, nhất là món bánh mì, và hy vọng sẽ có dịp đến Việt Nam du lịch. Anh cũng mong các bạn trẻ Việt Nam tiếp tục tham gia những hoạt động ý nghĩa như giải đấu lần này, góp phần tăng cường giao lưu, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một giải đấu thể thao, FAVIJA CHAMPIONS CUP 2026 còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thông qua hệ thống các giải đấu, FAVIJA đã kết hợp nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như vận động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hướng về quê hương đất nước, tuyên truyền pháp luật Nhật Bản và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch FAVIJA Đỗ Quang Ba cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới là tạo dựng một sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, đoàn kết, tôn trọng pháp luật, có trách nhiệm với xã hội Nhật Bản”.

FC J-Connect xuất sắc giành ngôi vô địch. (Nguồn: BTC)

Theo ông Đỗ Quang Ba, lễ vinh danh đội vô địch toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 29/11 tới tại thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026.

FAVIJA CHAMPIONS CUP 2026 khép lại, nhưng dư âm của những trận cầu sôi động, những cái bắt tay hữu nghị và tinh thần đoàn kết vẫn còn đọng lại.

Chiếc cúp vô địch chỉ thuộc về một đội bóng, nhưng giá trị lớn nhất mà giải đấu để lại chính là sự gắn kết của hàng nghìn trái tim Việt Nam nơi xa xứ, góp phần vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy sự chung sống hài hòa trong xã hội đa văn hóa Nhật Bản.