Từng bước chân đang sải bước trên những con đường lịch sử quanh Hồ Gươm, mang theo niềm tự hào về truyền thống, văn hiến và bản sắc Việt Nam.

Cuộc diễu hành là dịp để tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam, lan tỏa tình yêu dành cho trang phục truyền thống và mời bạn bè, du khách đến gần hơn với Hà Nội, một điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hấp dẫn.

Đội cờ quạt, múa lân, múa rồng, kèn, trống múa nhạc dẫn đầu đoàn diễu hành, tạo không khí lễ hội, mở đường cho các khối diễu hành phía sau.

Đoàn lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cùng đại biểu, khách quý.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, lãnh đạo Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, các đại biểu, nhà nghiên cứu văn hóa và nghệ nhân, những người tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa áo dài Việt Nam tham gia đoàn diễu hành.

Khối xác lập kỷ lục “Áo dài nam - Dòng chảy di sản” tham gia diễu hành.

Khối 500 nam sinh viên Trường đại học Thủy Lợi mặc áo dài truyền thống với chủ đề “Áo dài nam - Dòng chảy di sản” tham gia diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về sự kiện diễu hành có số lượng nam mặc trang phục áo dài cùng tham gia đông nhất.

Khối diễu hành giới thiệu vẻ đẹp áo dài nam qua các dấu ấn trang phục truyền thống và những cách thể hiện đương đại.

Khối xác lập kỷ lục “Áo dài nam - Dòng chảy di sản”.

Sự kiện có sự hưởng ứng tham gia Diễu hành của 700 người thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam từ các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thái Nguyên.

Các đoàn giới thiệu những sắc thái áo dài đa dạng, thể hiện sự kết nối cộng đồng yêu áo dài tại các địa phương, góp phần đưa trang phục truyền thống hiện diện trong đời sống văn hóa, nghệ thuật, du lịch và giao lưu.

Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tham gia diễu hành bên Hồ Hoàn Kiếm.

Từ những vùng đất giàu truyền thống lịch sử đến những thành phố năng động, hiện đại, tình yêu áo dài đang ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ.

Áo dài Việt Nam không chỉ là trang phục, áo dài là văn hóa, là lịch sử, là tâm hồn và là niềm tự hào dân tộc.

Khối Việt phục Bách Hoa Bộ Hành với khoảng 800 người trong trang phục cổ phục, áo dài ngũ thân và các trang phục truyền thống Việt Nam cùng diễu hành tại không gian đi bộ chia sẻ tình yêu và thành quả của cộng đồng nghiên cứu, sưu tầm, ứng dụng cổ phục tại Hà Nội, góp phần đưa tà áo Việt đến gần hơn với công chúng và du khách trong, ngoài nước. Các khối trang phục được tổ chức theo chủ đề, theo dạng thức (áo dài, áo tấc, áo nhật bình, áo giao lĩnh, áo viên lĩnh…) hoặc theo chức năng (thường phục, tế phục, triều phục…).

Khối Việt phục Bách Hoa Bộ Hành.

Khối Việt phục Bách Hoa Bộ Hành.

Khối Việt phục Bách Hoa Bộ Hành.

Khối Việt phục Bách Hoa Bộ Hành.

Khối Việt phục Bách Hoa Bộ Hành.

Khối Việt phục Bách Hoa Bộ Hành.

Khối Việt phục Bách Hoa Bộ Hành.

Khối Việt phục Bách Hoa Bộ Hành.

Khối Việt phục Bách Hoa Bộ Hành.

Khối Trống di sản áo dài hữu nghị khép lại đoàn diễu hành với màn biểu diễn trống hội, kết hợp trang phục áo dài và đội hình biểu diễn đồng bộ.

Khối gồm các nữ trống thủ, với hơn 150 người theo kịch bản, tạo điểm nhấn bằng những nhịp trống mạnh mẽ, rộn ràng, góp phần tăng không khí lễ hội cho chương trình.