Ngày hội áo dài, dân vũ của phụ nữ Công an Thủ đô

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), ngày 15/10, Công an TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội Áo dài - Dân vũ” với chủ đề "Duyên dáng Áo dài - Bản lĩnh hội nhập - Tỏa sáng phụ nữ Công an Thủ đô".

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Dự ngày hội có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức ngày hội; đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng hơn 250 hội viên phụ nữ đến từ 21 Cụm thi đua thuộc Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng hoa, chúc mừng nhân ngày phụ nữ Việt Nam.

Đặc biệt, Ban Giám khảo ngày hội có sự tham gia của nhà báo, chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục, Trưởng Ban Giám khảo; nhà thiết kế thời trang, Hoa hậu Việt Nam năm 2010 Đặng Thị Ngọc Hân và Đại tá Nguyễn Thị Quế, Trưởng Ban Phụ nữ CAND.

Ban Tổ chức trao giải Nhất tặng Cụm thi đua số 5.

Phát biểu khai mạc ngày hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền ghi nhận sự chủ động của Ban Phụ nữ Công an thành phố trong việc tham mưu tổ chức ngày hội; biểu dương tinh thần nhiệt tình, hăng say tập luyện của các hội viên trong thời gian qua để mang đến những tiết mục đặc sắc nhất.

Ban Tổ chức trao giải Nhì tặng Cụm thi đua số 2 và Cụm thi đua số 9.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, trong những chiến công và thành tích chung của Công an TP Hà Nội luôn có sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng quan trọng của lực lượng nữ CBCS. Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn vất vả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa đảm đang chăm lo cho gia đình. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố luôn trân trọng, ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của hội phụ nữ.

6 giải Ba được trao cho các đơn vị.

Ngày hội "Áo dài - Dân vũ" là sân chơi văn hóa tinh thần ý nghĩa, đây không chỉ là dịp để tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam mà còn là nơi thể hiện sự năng động, trẻ trung, tinh thần gắn kết của nữ chiến sĩ Công an Thủ đô. Thông qua ngày hội giúp các hội viên có thêm năng lượng tích cực để tiếp tục cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần công tâm, khách quan của ban giám khảo, đồng chí mong các đội thi tự tin, thể hiện được bản lĩnh, tỏa sáng trên sân khấu, lan tỏa được hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô.

Trước đó, từ nhu cầu tạo thêm một không gian sinh hoạt văn hóa, gắn kết cán bộ, hội viên, Ban Phụ nữ Công an TP Hà Nội đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức Ngày hội Áo dài - Dân vũ năm 2026. Hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời gắn với đợt sinh hoạt chính trị về phát huy bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, người lao động CAND trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự ngày hội chụp ảnh lưu niệm.

Với chủ đề “Duyên dáng Áo dài - Bản lĩnh hội nhập - Tỏa sáng Phụ nữ Công an Thủ đô”, ngày hội quy tụ 21 cụm thi đua, gồm hai phần thi áo dài và dân vũ. Mỗi cụm chủ động lựa chọn âm nhạc, trang phục, đội hình và nội dung thuyết trình song ngữ để tạo dấu ấn riêng.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Cụm thi đua số 5; giải Nhì cho Cụm thi đua số 2 và Cụm thi đua số 9; giải Ba cho 6 cụm thi đua.