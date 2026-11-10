Ngày Hội Anh Tài 2026: Khối chuyên Địa giành ngôi Most Wanted Class

Đêm Chung kết Ngày Hội Anh Tài 2026 với chủ đề “LAPERIO - Viễn Tích” mang đến những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của 14 khối chuyên. Khép lại chương trình, khối chuyên Địa giành danh hiệu Most Wanted Class, Nguyễn Hà Khánh Chi đăng quang Đại sứ Ams 2026.

Ngày Hội Anh Tài là sự kiện thường niên được học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam mong đợi. Với chủ đề “LAPERIO - Viễn Tích”, chương trình năm nay tiếp tục trở thành sân chơi để các Amsers thể hiện tài năng, cá tính, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết.

Tâm điểm của đêm chung kết là phần thi tài năng của 14 khối chuyên. Mỗi tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật kể chuyện, mang đến những thông điệp ý nghĩa về gia đình, quê hương, tình yêu thương và các giá trị truyền thống.

Nhiều tiết mục để lại dấu ấn nhờ khai thác những câu chuyện giàu cảm xúc. Khối chuyên Lý mở màn bằng hình ảnh người chiến sĩ phía sau bộ quân phục, khắc họa tình yêu gia đình và sự hy sinh thầm lặng vì bình yên. Khối chuyên Sử đưa khán giả trở về những năm tháng chiến tranh qua câu chuyện cuốn nhật ký được trao trả sau gần 60 năm. Trong khi đó, khối chuyên Hóa với tiết mục “Dấu Chân Người Lính” tái hiện những vết thương thể chất và tinh thần mà người lính phải mang theo sau chiến tranh.

Tình cảm gia đình cũng là chủ đề xuyên suốt trong nhiều phần trình diễn. Khối chuyên Văn kể câu chuyện về tình mẫu tử qua “Ký ức của mẹ”; khối chuyên Anh tái hiện hành trình một cô gái trở về từ phương Tây để tìm lại sự gắn kết với quê hương. Các khối chuyên Trung, Toán cũng gửi gắm những thông điệp về tình thân, sự hy sinh và giá trị của những khoảnh khắc bên gia đình.

Bên cạnh đó, các khối chuyên Sinh, Nga, Địa, Tin, Nhật và Pháp mang đến những góc nhìn sáng tạo về văn hóa truyền thống, giá trị sống, tình yêu thương và khát vọng tự do. Sự đa dạng trong ý tưởng cùng khả năng trình diễn đã tạo nên một đêm hội nhiều màu sắc, thể hiện bản lĩnh và sức sáng tạo của học sinh Ams.

Bên cạnh phần thi tài năng, cuộc thi Đại sứ Ams - Ams Ambassador 2026 cũng thu hút sự quan tâm với màn tranh tài của Top 10 thí sinh xuất sắc. Các ứng viên lần lượt trình diễn trang phục truyền thống và trang phục dạ hội, thể hiện phong thái tự tin cùng những dấu ấn trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

Vượt qua các phần thi, Nguyễn Hà Khánh Chi, học sinh lớp 11 Hóa 2, được trao danh hiệu Đại sứ Ams 2026. Khánh Chi sở hữu thành tích học tập nổi bật như Thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp quận Cầu Giấy môn Lịch sử năm học 2023-2024, giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Lịch sử cùng năm.

Trong hoạt động ngoại khóa, nữ sinh hiện là Phó Chủ tịch CLB Ams Advisor nhiệm kỳ 2026-2027, từng đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Tổ chức sự kiện Advisor - Advisee 2026 và Trưởng ban Truyền thông sự kiện Nineternal 2025.

Không khí đêm chung kết thêm sôi động với sự góp mặt của nghệ sĩ Sixtyuptown và ca sĩ VSTRA. Những màn trình diễn của các khách mời góp phần khuấy động sân khấu, mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Khép lại chương trình, danh hiệu Most Wanted Class 2026 chính thức thuộc về khối chuyên Địa, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần đoàn kết và dấu ấn nổi bật của tập thể trong suốt hành trình tham gia Ngày Hội Anh Tài.

Chia sẻ về chương trình, Lê Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Ngày Hội Anh Tài 2026, bày tỏ niềm tự hào khi sự kiện diễn ra trọn vẹn. Theo Minh Ngọc, từ những ngày đầu chuẩn bị đến đêm chung kết, các thành viên Ban Tổ chức đã dành nhiều tâm huyết để tạo nên một chương trình giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần đoàn kết và sáng tạo của học sinh Ams.

Ngày Hội Anh Tài 2026 với chủ đề “LAPERIO - Viễn Tích” khép lại, để lại nhiều kỷ niệm đẹp, đồng thời tiếp tục khẳng định sức trẻ, sự năng động và tinh thần gắn kết của các thế hệ học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.