Ngày hội An toàn trực tuyến 'Không một mình' 2026 diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Ngày hội An toàn trực tuyến nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Không một mình” năm 2026. Ảnh: NTS

Tại sự kiện, người dân có cơ hội khám phá khu vực công nghệ, tham gia những hoạt động tương tác về an toàn số và tìm hiểu cách nhận diện, ứng phó với các tình huống không an toàn trên môi trường mạng.

Thông điệp “Kết nối không tổn thương” còn bắt đầu từ cách mỗi người giao tiếp, ứng xử và tôn trọng nhau. Ảnh: NTS

Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua những khuyến cáo một chiều, người tham gia được khuyến khích chủ động khám phá, trao đổi và thực hành các kỹ năng cần thiết trong đời sống số. Những tình huống quen thuộc trong quá trình sử dụng Internet sẽ trở thành điểm khởi đầu để mỗi người hiểu hơn về ranh giới an toàn, quyền riêng tư, sự tôn trọng và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Đặc biệt, thông điệp “Kết nối không tổn thương” nhấn mạnh, một môi trường số an toàn không chỉ được tạo nên bằng công nghệ hay các quy tắc bảo vệ, mà còn bắt đầu từ cách mỗi người giao tiếp, ứng xử và tôn trọng nhau trong từng kết nối.

Với trẻ em và thanh thiếu niên, sự đồng hành của gia đình, thầy cô và những người đáng tin cậy có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu.

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại ngày hội là minishow “Kết nối học đường”, nơi học sinh đến từ nhiều trường học có cơ hội thể hiện tài năng, sự sáng tạo và những thông điệp tích cực về an toàn số thông qua các tiết mục biểu diễn. Đồng thời, chính các đại sứ an toàn số học đường có thể đưa tiếng nói của mình đến với nhiều người hơn.

Gala âm nhạc “Không một mình” 2026 quy tụ các nghệ sỹ, KOL tham dự. Ảnh: NTS

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là gala âm nhạc “Không một mình” 2026, quy tụ Rapper Đen, MONO, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, 14 Casper, Ali Thục Phương, Yeolan, 1977 Vlog cùng các em học sinh đến từ nhiều trường học.

Năm 2025, ngày hội đã thu hút gần 100.000 lượt người tham gia, trải nghiệm các hoạt động và thưởng thức những màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ.

Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức.