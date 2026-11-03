Ngày hội An toàn trực tuyến: Kết nối cộng đồng bảo vệ trẻ em trên mạng

Người dân trải nghiệm không gian triển lãm tương tác và trải nghiệm công nghệ tại Ngày hội.

Diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 đã thu hút hơn 200.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Trong khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương”, chuỗi hoạt động kết hợp giáo dục, trải nghiệm công nghệ và nghệ thuật đã đưa câu chuyện bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đến gần hơn với cộng đồng.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số, chia sẻ: “ Để không một em nhỏ nào phải đối mặt với những rủi ro trên môi trường số một mình, mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu từ việc dành 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, đồng hành, chia sẻ cùng các em. Tôi xin nhấn mạnh: Chỉ 5 phút thôi có thể tạo ra nhiều giá trị gần gũi hơn, hạnh phúc hơn, lan toả

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số, phát biểu khai mạc.

Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ là đơn vị đồng hành truyền thông của chiến dịch, góp phần đưa các thông điệp về an toàn số, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm trong môi trường mạng đến với học sinh, phụ huynh và nhà trường.

Từ trải nghiệm thực tế đến kỹ năng an toàn số

Một trong những hoạt động trọng tâm của Ngày hội là không gian triển lãm tương tác và trải nghiệm công nghệ. Thông qua các tình huống gần gũi với đời sống trực tuyến, người tham gia có cơ hội nhận diện những kết nối tiềm ẩn rủi ro, tìm hiểu cách thiết lập ranh giới an toàn, lựa chọn cách ứng xử phù hợp và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua những khuyến cáo, người tham gia được trực tiếp tương tác, thực hành và đưa ra lựa chọn trước các tình huống mô phỏng. Cách tiếp cận này giúp những vấn đề về an toàn trên không gian mạng trở nên cụ thể, dễ hiểu và có thể vận dụng trong đời sống hằng ngày.

Các hoạt động trải nghiệm thu hút đông đảo trẻ em và người dân tham gia.

Ngày hội cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến vai trò của gia đình và nhà trường trong hành trình bảo vệ trẻ. Phong trào “5 phút cùng em” kêu gọi cha mẹ, thầy cô và người lớn dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để trò chuyện, lắng nghe trẻ chia sẻ về những trải nghiệm trong cuộc sống, cả trên mạng lẫn ngoài đời thực.

Thông điệp của phong trào bắt đầu từ một điều giản dị: trẻ cần có người để tin tưởng và tìm đến khi gặp khó khăn. Một câu hỏi quan tâm, một cuộc trò chuyện ngắn hay sự lắng nghe đúng lúc có thể giúp các em cởi mở hơn, mạnh dạn chia sẻ những vấn đề đang gặp phải và nhận được hỗ trợ kịp thời.

Học sinh chủ động lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, Minishow “Kết nối học đường” với 14 tiết mục đến từ 7 trường học đã mang đến một không gian nghệ thuật trẻ trung, nơi học sinh và các Đại sứ An toàn số học đường thể hiện tài năng, gửi gắm những thông điệp tích cực về tình bạn, sự tôn trọng và trách nhiệm trong mỗi kết nối.

Phần biểu diễn của các em học sinh tại Minishow “Kết nối học đường”, sân chơi nghệ thuật dành cho học sinh và các Đại sứ An toàn số học đường.

Điểm đáng chú ý là học sinh không chỉ tiếp nhận mà trực tiếp trở thành người truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Qua âm nhạc, vũ đạo và những màn trình diễn sáng tạo, các em thể hiện góc nhìn của thế hệ trẻ về một môi trường mạng an toàn, lành mạnh; đồng thời khuyến khích bạn bè chủ động lên tiếng, biết bảo vệ bản thân và sẵn sàng hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Tiếp nối không khí của Minishow, tối 1/11, đêm Gala âm nhạc “Không Một Mình 2026” đã khép lại chuỗi hoạt động bằng những màn trình diễn sôi động của các nghệ sĩ, đại sứ chiến dịch như Đen, MONO, Khánh Vy cùng Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh và nhiều nghệ sĩ khác. Sự kết nối giữa học sinh, nghệ sĩ và cộng đồng cũng cho thấy bảo vệ trẻ em không chỉ là câu chuyện của các cơ quan chức năng hay gia đình, mà cần tiếng nói và sự tham gia của toàn xã hội.

Khán giả nhiệt liệt hưởng ứng các tiết mục biểu diễn của các đại sứ chiến dịch và nghệ sĩ tại Gala âm nhạc “Không Một Mình 2026”.

Để mỗi kết nối đều an toàn và tích cực

Hai ngày Ngày hội đã tạo nên một hành trình đa sắc màu nhưng thống nhất một mục tiêu: giúp trẻ em và thanh thiếu niên nhận diện nguy cơ, biết thiết lập ranh giới an toàn, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và có trách nhiệm hơn trong từng tương tác trực tuyến.

Với vai trò đơn vị đồng hành truyền thông, Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ góp phần đưa những nội dung về an toàn số đến gần hơn với trẻ em thông qua các thông điệp và hoạt động truyền thông giáo dục phù hợp với lứa tuổi. Đây cũng là cầu nối để gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng quan tâm hơn đến những trải nghiệm trực tuyến của trẻ.

Đêm Gala âm nhạc “Không Một Mình 2026” diễn ra tối 1/11, khép lại chuỗi hoạt động của Ngày hội An toàn trực tuyến.

Ngày hội khép lại, nhưng hành trình bảo vệ trẻ em trên không gian mạng vẫn sẽ tiếp tục được lan tỏa. Mỗi kết nối an toàn, mỗi sự lắng nghe và đồng hành từ gia đình, nhà trường, cộng đồng sẽ giúp trẻ tự tin hơn khi bước vào thế giới số, để không em nào phải đối mặt với những rủi ro một mình.