Ngày hội An toàn trực tuyến 2026: Lan tỏa thông điệp 'Kết nối không tổn thương'

Lễ khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện của chiến dịch, tạo không gian để cộng đồng cùng tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành các kỹ năng nhận diện, phòng tránh những tình huống kết nối không an toàn trên môi trường số.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Phó Chủ tịch Điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số nhấn mạnh, Internet mang đến cho trẻ em nhiều cơ hội học tập, khám phá, kết nối và thể hiện bản thân, nhưng đồng thời cũng đặt các em trước những tình huống mà bản thân chưa có đủ kinh nghiệm để nhận biết và xử lý.

"Điều quan trọng hơn là giúp các em nhận diện những tình huống bất thường, biết đặt ra giới hạn, dừng lại khi cảm thấy không an toàn và chủ động tìm đến người có thể hỗ trợ mình. Và trên hết, chúng ta cần tạo ra một môi trường an toàn, một không gian tin tưởng để các em có thể nói ra những điều mình chưa hiểu, chia sẻ những chuyện khiến mình lo lắng, kể cả khi đã mắc sai lầm”, Trung tướng Lê Xuân Minh cho biết.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường số không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo rủi ro hay trang bị kỹ năng tự phòng vệ, mà cần được thực hiện bằng một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội và cộng đồng.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Phó Chủ tịch Điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số

Trung tướng Lê Xuân Minh cũng nhấn mạnh vai trò của mỗi gia đình, nhà trường và người lớn trong việc chủ động đồng hành, lắng nghe và tạo dựng niềm tin để trẻ em, thanh thiếu niên có thể chia sẻ những vấn đề gặp phải trên môi trường mạng. Đặc biệt, việc dành thời gian quan tâm, trò chuyện với các em mỗi ngày là một hành động thiết thực, góp phần phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và giúp các em có được sự hỗ trợ kịp thời.

Thông qua các hoạt động tương tác, trải nghiệm công nghệ và giao lưu trực tiếp, Ngày hội đưa những kiến thức tưởng chừng phức tạp trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày. Qua đó, mỗi người tham gia không chỉ được trang bị thêm kỹ năng tự bảo vệ mình mà còn hiểu hơn về vai trò của việc tôn trọng ranh giới, ứng xử có trách nhiệm và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống không an toàn trên mạng.

Thông điệp “Kết nối không tổn thương” cũng nhấn mạnh rằng, một môi trường mạng an toàn không chỉ được tạo nên từ công nghệ hay những quy định bảo vệ, mà bắt đầu từ chính cách mỗi người kết nối, giao tiếp và đối xử với nhau trên không gian số.

7 trường học cùng lan tỏa tiếng nói tích cực qua Minishow “Kết nối học đường”

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại Lễ khai mạc là Minishow “Kết nối học đường” - sân chơi nghệ thuật dành cho học sinh và các Đại sứ An toàn số học đường, nơi những thông điệp về an toàn trực tuyến được truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc và sự sáng tạo của chính các em.

Với 14 tiết mục biểu diễn đến từ 7 trường học, Minishow mang đến nhiều màu sắc nghệ thuật đa dạng, từ ca hát, nhảy múa đến những màn trình diễn được dàn dựng sáng tạo. Không chỉ thể hiện tài năng và sự tự tin trên sân khấu, các em học sinh còn trở thành những người truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tích cực, tình bạn, sự tôn trọng và trách nhiệm trong mỗi kết nối.

Điểm đặc biệt của Minishow là các em không chỉ là người tiếp nhận thông điệp mà trực tiếp trở thành chủ thể truyền tải thông điệp ấy. Qua mỗi tiết mục, tinh thần “Không Một Mình” được thể hiện bằng những câu chuyện, cảm xúc và góc nhìn gần gũi với lứa tuổi học đường.

Sự tham gia của các trường học cũng cho thấy vai trò quan trọng của nhà trường trong việc xây dựng văn hóa an toàn số, khuyến khích học sinh chủ động lên tiếng, biết bảo vệ bản thân và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bạn bè khi cần thiết.

Từ trải nghiệm tại Ngày hội đến hành động trong cuộc sống hằng ngày

Bên cạnh Lễ khai mạc và Minishow “Kết nối học đường”, Ngày hội An toàn trực tuyến còn mang đến không gian triển lãm tương tác, trải nghiệm công nghệ với nhiều hoạt động giúp người tham gia tiếp cận các tình huống thực tế trên môi trường mạng, thực hành kỹ năng nhận diện rủi ro và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Đặc biệt, tinh thần đồng hành và sẻ chia được tiếp tục lan tỏa thông qua phong trào “5 phút cùng em” - lời kêu gọi mỗi phụ huynh, thầy cô và người lớn dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ cùng trẻ em, thanh thiếu niên về những trải nghiệm trong cuộc sống, cả trên không gian mạng lẫn ngoài đời thực.

Bởi đôi khi, chỉ một cuộc trò chuyện ngắn, một câu hỏi quan tâm hay sự lắng nghe đúng lúc cũng có thể giúp các em cảm thấy được thấu hiểu, tự tin chia sẻ và tìm thấy sự hỗ trợ khi cần thiết.

Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 không chỉ là một sự kiện trải nghiệm cộng đồng mà còn là lời kêu gọi hành động: mỗi gia đình hãy trở thành điểm tựa, mỗi nhà trường là một môi trường đồng hành và mỗi cá nhân là một mắt xích tích cực trong mạng lưới bảo vệ trẻ em trên không gian số.

Internet đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên. Không gian số mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, học tập, giải trí, sáng tạo và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, thao túng tâm lý và các hành vi xâm hại trẻ em.

Đáng chú ý, những rủi ro này không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình thức rõ ràng. Một lời mời kết bạn, cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại hay một mối quan hệ được xây dựng qua mạng có thể dần trở thành tình huống khiến trẻ mất khả năng kiểm soát. Trong khi đó, do còn hạn chế về kinh nghiệm và kỹ năng nhận diện, nhiều em có thể không biết mình đang đối mặt với nguy cơ, hoặc không biết phải tìm đến ai khi gặp vấn đề.

Tiếp nối hành trình được khởi động từ năm 2025, Chiến dịch Không Một Mình năm 2026 trở lại với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, Chiến dịch Không Một Mình 2026 tiếp tục hướng tới một mục tiêu chung: để mỗi trẻ em và thanh thiếu niên có thể tự tin khám phá, học hỏi, kết nối và phát triển trong một môi trường số an toàn, lành mạnh - nơi các em luôn được lắng nghe, tôn trọng và không bao giờ phải đơn độc.

Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc), UNODC (Cơ quan của Liên hiệp quốc về chống ma túy và tội phạm), phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Zeit Media, cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.