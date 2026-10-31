Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 lan tỏa kết nối an toàn

Tối 31/10, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Không Một Mình 2026 đã chính thức diễn ra, mở đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm, kết nối và lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Chung tay xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên

Tiếp nối hành trình được khởi động từ năm 2025, Chiến dịch Không Một Mình năm 2026 trở lại với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng xúc động chia sẻ: “Nhìn những gương mặt trẻ trung, những tiết mục được chuẩn bị rất chuyên nghiệp của các em học sinh, cùng sự hiện diện của quý thầy cô, bậc phụ huynh và đông đảo đơn vị đồng hành, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày hội hôm nay. Đó là minh chứng cho sự quan tâm và trách nhiệm chung của cộng đồng đối với sự an toàn của trẻ em và thanh thiếu niên trong thế giới số”.

Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại buổi lễ.

Cục trưởng Cục An ninh mạng nhấn mạnh, trở lại trong năm thứ hai, Chiến dịch “Không Một Mình” tiếp tục hành trình xây dựng một không gian mạng an toàn hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên; cùng sự quan tâm, bảo trợ và chung tay của các Bộ ban ngành, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC. Sự tiếp nối, đồng hành của các đơn vị bảo trợ đã góp phần đưa thông điệp bảo vệ trẻ em trên môi trường số hoà vào và lan toả trong cộng đồng…

Một số hình ảnh tại chương trình.

Chính từ sự chung tay đó, chiến dịch năm nay tiếp tục được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham gia của nhà trường, doanh nghiệp, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng tạo nên một môi trường cả cộng đồng chung tay. Chỉ sau 2 tuần khởi động, hơn 1.450 trường học đã triển khai các hoạt động hưởng ứng, với hơn 1.800 buổi workshop, tọa đàm và hoạt động tương tác sáng tạo được tổ chức.

Mỗi cá nhân, đơn vị, trường học với thế mạnh và cách thức riêng, đều có thể góp phần tạo nên một mạng lưới đồng hành rộng khắp để thông điệp “Kết nối không tổn thương” không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi mà từng bước trở thành hành động trong đời sống hằng ngày.

Cục trưởng Cục An ninh mạng ghi nhận sự tham gia chủ động của các em học sinh thông qua chương trình Đại sứ An toàn số học đường. Đồng chí nhấn mạnh: Chúng ta vẫn thường nhấn mạnh trách nhiệm của người lớn trong việc hướng dẫn và bảo vệ trẻ em. Điều đó luôn cần thiết. Nhưng bên cạnh sự đồng hành của người lớn, chính các em cũng có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong môi trường học đường và trên không gian mạng, bởi chính các em là chủ nhân của môi trường này.

Trung tướng Lê Xuân Minh và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, hơn 4.400 ứng cử viên đăng ký tham gia Đại sứ An toàn số học đường, thực hiện và chia sẻ hàng nghìn video, bài viết trên mạng xã hội chỉ trong 2 tuần đầu chiến dịch đã cho thấy tinh thần hưởng ứng tích cực của các em. Giá trị của hoạt động không chỉ nằm ở số lượng video mà còn ở việc các em đang trực tiếp tham gia lan tỏa thông điệp, biến kiến thức thành hành động và góp phần xây dựng văn hóa an toàn số ngay trong cộng đồng học đường.

Đồng chí Cục trưởng tin rằng, khi được trao cơ hội, các em sẽ không chỉ biết bảo vệ bản thân tốt hơn mà còn góp phần xây dựng một môi trường số tích cực cho chính thế hệ mình. Một chiến dịch chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thông điệp được lan tỏa hôm nay trở thành kỹ năng của các em trong cuộc sống hằng ngày, khi sự quan tâm của cộng đồng không dừng lại sau mỗi sự kiện.

Đồng thời, mong rằng, Ngày hội An toàn trực tuyến hôm nay sẽ không chỉ mang đến những trải nghiệm vui tươi, bổ ích cho các em học sinh mà còn góp phần khơi dậy sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và những hành động thiết thực trong mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Và để không một em nhỏ nào phải đối mặt với những rủi ro trên môi trường số một mình, mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu từ việc dành 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, đồng hành, chia sẻ cùng các em. Đồng chí nhấn mạnh: Chỉ 5 phút thôi có thể tạo ra nhiều giá trị gần gũi hơn, hạnh phúc hơn, lan toả hơn.

14 tiết mục, 7 trường học cùng lan tỏa tiếng nói tích cực qua Minishow “Kết nối học đường”

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại lễ khai mạc là Minishow “Kết nối học đường” - sân chơi nghệ thuật dành cho học sinh và các Đại sứ An toàn số học đường, nơi những thông điệp về an toàn trực tuyến được truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc và sự sáng tạo của chính các em.

Đông đảo phụ huynh và các em học sinh tham gia trải nghiệm tại sự kiện.

Cán bộ Công an hướng dẫn người dân tham gia các hoạt động.

Với 14 tiết mục biểu diễn đến từ 7 trường học, Minishow mang đến nhiều màu sắc nghệ thuật đa dạng, từ ca hát, nhảy múa đến những màn trình diễn được dàn dựng sáng tạo. Không chỉ thể hiện tài năng và sự tự tin trên sân khấu, các em học sinh còn trở thành những người truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tích cực, tình bạn, sự tôn trọng và trách nhiệm trong mỗi kết nối.

Điểm đặc biệt của Minishow là các em không chỉ là người tiếp nhận thông điệp mà trực tiếp trở thành chủ thể truyền tải thông điệp ấy. Qua mỗi tiết mục, tinh thần “Không Một Mình” được thể hiện bằng những câu chuyện, cảm xúc và góc nhìn gần gũi với lứa tuổi học đường.

Sự tham gia của các trường học cũng cho thấy vai trò quan trọng của nhà trường trong việc xây dựng văn hóa an toàn số, khuyến khích học sinh chủ động lên tiếng, biết bảo vệ bản thân và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bạn bè khi cần thiết.

Từ trải nghiệm tại Ngày hội đến hành động trong cuộc sống hằng ngày

Bên cạnh lễ khai mạc và Minishow “Kết nối học đường”, Ngày hội An toàn trực tuyến còn mang đến không gian triển lãm tương tác, trải nghiệm công nghệ với nhiều hoạt động giúp người tham gia tiếp cận các tình huống thực tế trên môi trường mạng, thực hành kỹ năng nhận diện rủi ro và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Đặc biệt, tinh thần đồng hành và sẻ chia được tiếp tục lan tỏa thông qua phong trào “5 phút cùng em” - lời kêu gọi mỗi phụ huynh, thầy cô và người lớn dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ cùng trẻ em, thanh thiếu niên về những trải nghiệm trong cuộc sống, cả trên không gian mạng lẫn ngoài đời thực.

Bởi đôi khi, chỉ một cuộc trò chuyện ngắn, một câu hỏi quan tâm hay sự lắng nghe đúng lúc cũng có thể giúp các em cảm thấy được thấu hiểu, tự tin chia sẻ và tìm thấy sự hỗ trợ khi cần thiết.

Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 không chỉ là một sự kiện trải nghiệm cộng đồng mà còn là lời kêu gọi hành động: mỗi gia đình hãy trở thành điểm tựa, mỗi nhà trường là một môi trường đồng hành và mỗi cá nhân là một mắt xích tích cực trong mạng lưới bảo vệ trẻ em trên không gian số.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, Chiến dịch Không Một Mình 2026 tiếp tục hướng tới một mục tiêu chung: để mỗi trẻ em và thanh thiếu niên có thể tự tin khám phá, học hỏi, kết nối và phát triển trong một môi trường số an toàn, lành mạnh - nơi các em luôn được lắng nghe, tôn trọng và không bao giờ phải đơn độc.