Ngày hội 'An Khê kết nối công nghệ, nâng tầm cuộc sống' năm 2026

Ngày hội là dịp quan trọng để lan tỏa thông điệp: “Mỗi người dân là một công dân số, mỗi gia đình là một gia đình số”, biến công nghệ trở thành công cụ đắc lực nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Đông đảo đại biểu và nhân dân phường An Khê tham dự khai mạc Ngày hội.

Tại buổi lễ, UBND phường An Khê đã ra mắt những giải pháp số sáng tạo, thiết thực phục vụ người dân: Mô hình số hóa các di tích văn hóa lịch sử địa phương trên nền tảng thực tế ảo VR360; Hệ thống Bản đồ số tổ dân phố; Phần mềm hẹn giờ giao dịch kết hợp ứng dụng trợ lý ảo AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu ấn nút ra mắt những giải pháp, mô hình số sáng tạo của phường An Khê.

Bên cạnh các mô hình mới, Ngày hội còn mở ra một không gian tương tác, trải nghiệm toàn diện xuyên suốt trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội gồm: Gian hàng dịch vụ công và Đề án 06; gian hàng chuyển đổi số doanh nghiệp, viễn thông, ngân hàng; khu vực trải nghiệm sáng tạo.

Bí thư Đảng ủy phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường trao Giải Nhất Cuộc thi sáng tạo video clip tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng trên nền tảng số năm 2026.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn tổ chức các sân chơi giao lưu số sôi nổi như: Hội thi vẽ tranh “Thế giới số của em” dành cho học sinh vào buổi sáng và Hội thi “Đấu trường số” tìm hiểu kiến thức chuyển đổi số trên nền tảng điện thoại thông minh vào buổi chiều dành cho đoàn viên thanh niên và 43 Tổ công nghệ số cộng đồng.

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