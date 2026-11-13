Dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Đại biểu dự khai mạc Ngày hội ẩm thực phường Mường Thanh năm 2026.

Tham gia Ngày hội có 22 gian hàng ẩm thực và 13 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm văn hóa. Các gian hàng có sự tham gia của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Mường Thanh cùng các xã, phường. Hơn 30 nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường Mường Then hưởng ứng ngày hội, góp phần mở rộng không gian thưởng thức ẩm thực, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người dân và du khách.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc ngày hội với các tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc đã tạo không khí vui tươi, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Diễn ra từ ngày 13 đến 15/11, Ngày hội ẩm thực phường Mường Thanh có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm. Người dân và du khách tới ngày hội được xem giao lưu dân vũ, dân vũ thể thao; thi đấu tung còn, đẩy gậy, kéo co; trải nghiệm trò chơi dân gian, nhảy sạp, múa xòe, tó má lẹ; tham quan không gian chợ xưa vùng Kinh Bắc, chợ quê và thưởng thức ẩm thực. Các chương trình biểu diễn DJ, trao giải và công diễn những tiết mục dân vũ tiêu biểu cũng được tổ chức trong dịp này.

Lãnh đạo phường Mường Thanh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội.

Chủ tịch UBND phường Mường Thanh Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh, ẩm thực là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa, phản ánh đặc trưng về con người, phong tục, tập quán và sản vật của mỗi địa phương. Thông qua Ngày hội, phường mong muốn tôn vinh, lan tỏa các giá trị ẩm thực truyền thống; khuyến khích người dân, các cơ sở kinh doanh phát huy tiềm năng, đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Mường Thanh và Điện Biên đến với du khách.

Đông đảo người dân than quan, tìm hiểu sản phẩm tại các gian hàng trưng bày.

Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ngày hội ẩm thực góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch tại địa phương.