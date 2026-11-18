Ấm áp bữa cơm nghĩa tình

Từ 5 giờ sáng, ông Huỳnh Công Bén, Trưởng khu phố 18 (phường Tân Phú), chạy xe máy đến chợ Bình Điền, cẩn thận chọn từng con cá, miếng thịt, bó rau xanh để chuẩn bị bữa cơm cho bà con trong khu phố.

Người cao tuổi được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trên nền tảng số tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 8, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để bà con có bữa cơm tình làng nghĩa xóm trong Ngày hội đại đoàn kết, trước đó, ông Bén còn vận động những “đầu bếp” trong khu phố cùng chuẩn bị. Tất bật từ sáng sớm để chuẩn bị bữa cơm tươm tất. Khi các món ăn được dọn lên, bà con cùng ngồi lại, vừa thưởng thức vừa trò chuyện, chia sẻ niềm vui, chuyện lớn nhỏ... Bên cạnh những hoạt động chăm lo, bữa cơm đại đoàn kết trở thành điểm nhấn của ngày hội tại khu phố 18, tình xóm giềng thêm gắn kết.

Còn tại ấp Xuân Thới Thượng 12 (xã Bà Điểm), bà con đón ngày hội bằng bữa ăn sáng nóng hổi. Để có bữa sáng nghĩa tình, người góp thịt bò tươi, người gửi vài trăm ổ bánh mì, người góp công, người ra của để tạo nên một bữa ăn ấm cúng.

Trong khi đó, phường Gia Định đã tổ chức chương trình “Nghĩa tình Buffet Gia Định”, trao tặng bữa sáng cho 188 hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo.

Sau khi thưởng thức tô phở nóng, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoan (ngụ khu phố 2) chia sẻ, bản thân làm nghề mua bán ve chai nên cuộc sống còn nhiều vất vả. Đây là lần thứ 3 được tham gia ngày hội, mỗi lần đến bà vừa được ăn ngon, vừa cảm nhận sự quan tâm của mọi người.

Cạnh bên, bà Lê Thị Đan (ngụ khu phố 13) chọn cho mình một phần súp nóng. Mắc bệnh ung thư, sức khỏe yếu, gia cảnh khó khăn, bà thường xuyên nhận được sự chăm lo của địa phương. “Món ăn rất ngon, tôi xúc động khi được tham gia bữa sáng ấm áp này”, bà tâm sự.

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định, cho biết, chương trình được duy trì hằng tháng, mỗi người tham gia còn được tặng 5kg gạo. Qua đó, địa phương mong bà con có thêm niềm vui, cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành.

Vun bồi tinh thần đại đoàn kết từ mỗi gia đình Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thành phố là nơi hội tụ người dân từ nhiều vùng miền, dân tộc, tôn giáo, với những bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán và hoàn cảnh sống khác nhau. Vì vậy, đại đoàn kết không chỉ là giá trị truyền thống mà còn là nguồn lực quan trọng để thành phố vượt qua khó khăn, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển chung. “Khi mỗi người biết quan tâm, sẻ chia, có trách nhiệm với cộng đồng và cùng hành động vì lợi ích chung, tinh thần đại đoàn kết sẽ được bồi đắp từ mỗi gia đình, khu dân cư và từng cộng đồng dân cư”, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.

Ngoài dùng bữa sáng miễn phí, người dân phường Gia Định còn được tặng túi gạo mang về. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thắt chặt tình đoàn kết

Tại nhiều khu dân cư, sự sẻ chia, đồng hành được thực hiện bằng nhiều hoạt động, phần quà thiết thực giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Long Nguyên, xã Long Điền, bà Nguyễn Thị Tư (60 tuổi) vui mừng đón nhận phần quà 10kg gạo. Chồng mất sớm, con trai thường xuyên đau ốm, cuộc sống của hai mẹ con chủ yếu dựa vào nghề bán vé số dạo của bà.

“Mấy hôm nay vé số bán chậm, thu nhập ít hơn. Được bà con quan tâm, hỗ trợ gạo, tôi mừng lắm. Phần quà giúp hai mẹ con đỡ một khoản chi tiêu”, bà Tư chia sẻ.

Dịp này, ấp Long Nguyên trao 540kg gạo cho 54 hộ có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình “Hũ gạo tình thương”, từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và các nhà hảo tâm.

Theo bà Đỗ Như Thảo Thuận, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Long Nguyên, mỗi phần quà chứa đựng sự quan tâm của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tại xã Long Điền, nhiều hoạt động chăm lo cho hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế được trao đi bằng sự chân thành từ chính quyền địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay trên địa bàn thành phố còn mang dấu ấn mới khi các địa bàn dân cư đồng loạt thực hiện mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Từ những việc làm cụ thể ở mỗi khu phố, người dân cùng tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nghĩa tình, cùng vun đắp những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Bà Bích Ngọc (ngụ khu phố 11, phường Thông Tây Hội) cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu phố 10, 11, 12 là dịp hội tụ nhiều niềm vui, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt qua nhiều hoạt động chung. Các khu phố đã đăng ký nhiều công trình, phần việc trong năm 2027, hướng đến xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Tại ngày hội, người dân cũng tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp để khu phố thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Người dân đến ngày hội không chỉ để gặp gỡ, giao lưu mà còn thực sự quan tâm, có trách nhiệm với nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng tốt đẹp hơn.