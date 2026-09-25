Ngày Dược sĩ thế giới: 'Trao quyền cho dược sĩ vì một tương lai khỏe mạnh hơn'

Dược sĩ đã gắn bó với hệ thống chăm sóc sức khỏe từ rất lâu. Họ là những người hùng thầm lặng làm việc miệt mài trong nhà máy, bệnh viện, nơi quầy thuốc, nhưng những đóng góp của họ lại vô cùng to lớn và rõ rệt.

Vai trò của họ trong bệnh viện không chỉ dừng lại ở việc cung ứng, bảo quản, cấp phát thuốc mà còng là người thường xuyên tiếp xúc với người bệnh. Họ tư vấn và đảm bảo rằng người bệnh sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả.

Ý tưởng dành riêng một ngày đặc biệt để tôn vinh các dược sĩ bắt đầu vào năm 2009, khi Liên đoàn Dược phẩm Quốc tế (International Pharmaceutical Federatoin - FIP) công bố chọn ngày 25/9 là Ngày Dược sĩ thế giới. Ngày này không được chọn một cách ngẫu nhiên; nó đánh dấu thời điểm chính FIP được thành lập vào năm 1912.

Hàng năm, vào ngày 25/9, thế giới cùng kỷ niệm Ngày Dược sĩ thế giới để tôn vinh những đóng góp của các dược sĩ trên toàn cầu.

Vai trò của dược sĩ trong bệnh viện không chỉ dừng lại ở việc cung ứng, bảo quản, cấp phát thuốc mà còng là người thường xuyên tiếp xúc với người bệnh. Họ tư vấn và đảm bảo rằng người bệnh sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả. Trong ảnh chuẩn bị thuốc cho người bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM. Ảnh BV CC

Mục đích của Ngày Dược sĩ thế giới đó là ghi nhận và làm nổi bật vai trò quan trọng của dược sĩ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Sự kiện này được tổ chức trên toàn thế giới với nhiều hình thức đa dạng tại các quốc gia khác nhau, chẳng hạn như các buổi hội thảo, chiến dịch nâng cao nhận thức về sức khỏe, các đợt khám bệnh miễn phí và nhiều hoạt động khác.

Ngày này cũng nhấn mạnh cách ngành dược đang thay đổi tương lai của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tác động tích cực đến cuộc sống của hàng triệu người mỗi ngày.

Chủ đề ngày Dược sĩ thế giới hằng năm do Ban điều hành FIP lựa chọn.

Chủ đề của Ngày Dược sĩ thế giới năm nay là "Trao quyền cho dược sĩ vì một tương lai khỏe mạnh hơn".

Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe không ngừng thay đổi - dưới tác động của biến đổi nhân khẩu học, các bệnh không lây nhiễm, chuyển đổi số và áp lực từ biến đổi khí hậu - việc trao quyền cho dược sĩ thông qua các kỹ năng, sự công nhận và sự hỗ trợ cần thiết từ hệ thống chưa bao giờ trở nên quan trọng đến thế.

Vai trò thiết yếu của dược sĩ trong công tác phòng ngừa bệnh, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cũng như tính bền vững và khả năng thích ứng của hệ thống y tế, được nhấn mạnh qua chủ đề năm nay: "Trao quyền cho dược sĩ vì một tương lai khỏe mạnh hơn".

Trước những thách thức ngày càng gia tăng đối với sức khỏe toàn cầu, FIP - tổ chức tiên phong toàn cầu trong việc phát triển ngành dược - kêu gọi các chính phủ, nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, các đơn vị bảo hiểm y tế và công chúng cùng tăng cường các chính sách hỗ trợ, đầu tư vào công tác đào tạo và đảm bảo sự tích hợp toàn diện của dược sĩ vào hệ thống y tế.

Trao quyền cho dược sĩ đồng nghĩa với việc trang bị cho họ năng lực, sự công nhận và môi trường làm việc cần thiết để đáp ứng các nhu cầu y tế đang không ngừng thay đổi.

"Dược sĩ giữ vị trí đặc biệt tại điểm giao thoa giữa cung ứng thuốc, đổi mới sáng tạo khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh. Khi được tạo điều kiện để phát huy tối đa chuyên môn, họ sẽ giúp hệ thống y tế trở nên dễ tiếp cận hơn, phản ứng linh hoạt hơn và bền vững hơn-" Chủ tịch FIP, ông Paul Sinclair, phát biểu.

FIP nhấn mạnh rằng việc trao quyền cho ngành dược không phải là điều tùy chọn, mà là yếu tố thiết yếu để xây dựng các hệ thống y tế vững mạnh và sẵn sàng cho tương lai.

Mỗi ngày, các dược sĩ trên toàn thế giới đều đang giải quyết những nhu cầu y tế cấp thiết. Ngày Dược sĩ thế giới là dịp để chúng ta tôn vinh và làm nổi bật những đóng góp của ngành dược đối với việc cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe.

Đây cũng là thời điểm để vận động đưa dược sĩ tham gia toàn diện vào các chiến lược y tế, đồng thời nhắc nhở các chính phủ, tổ chức và các bên liên quan rằng đầu tư vào dược sĩ chính là đầu tư cho một tương lai khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.