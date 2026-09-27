Ngày Du lịch thế giới: Hội tụ văn hoá, du lịch và công nghệ để cùng bứt phá

Nhân Ngày Du lịch thế giới 27/9/2026, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh vai trò kết nối văn hoá, làm phong phú cuộc sống của du lịch. Với chủ đề “Chương trình nghị sự số và trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch”, ông chỉ ra: AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, cải thiện dịch vụ, nhưng nếu thiếu kiểm soát cũng có thể dồn khách vào ít điểm đến và nền tảng. Công nghệ phải phục vụ con người; người lao động, cộng đồng, điểm đến mới nổi phải cùng định hình tương lai. Đầu tư kỹ năng số, mở rộng tiếp cận công nghệ là điều kiện cho du lịch cởi mở, bao trùm, nhân văn, bền vững.

Khám phá nét đẹp bình dị và bản sắc văn hóa đặc sắc tại các làng du lịch cộng đồng Việt Nam, nơi du khách được hòa mình vào cuộc sống thường nhật cùng người dân địa phương.

Theo báo cáo chuyên đề về Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành (TTDI) 2026, Việt Nam xếp 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc; mức tăng điểm 6,3% cao thứ hai thế giới. Điểm tài nguyên văn hoá tăng 29,8%, đưa trụ cột này lên hạng 21; an ninh, an toàn xếp hạng 9.

Tuy nhiên, hạ tầng, môi trường và khả năng lan toả lợi ích còn những điểm nghẽn. Lợi thế tài nguyên phải được chuyển thành chất lượng trải nghiệm và giá trị giữ lại trong nước, không chỉ thành lượng khách.

Do vậy, điểm hội tụ phải là du lịch văn hoá.

Không dừng ở quảng bá di sản mà chúng ta cần tổ chức những trải nghiệm có giá trị gia tăng. Công nghiệp văn hoá làm giàu trải nghiệm du lịch; du lịch mở thị trường, nuôi dưỡng sáng tạo và bảo tồn. Cạnh tranh bằng giá trị, không chỉ bằng giá rẻ.

Lữ hành, hàng không, cơ sở lưu trú hãy bắt tay với bảo tàng, nhà hát, nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà làm phim và doanh nghiệp số.

Khi đó, tất cả tạo thành hành trình để du khách xem biểu diễn, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm làng nghề, mua sản phẩm sáng tạo Việt Nam. Mỗi địa phương, hiệp hội hãy kết nối thành chuỗi sản phẩm có lịch hoạt động ổn định, có thể đặt mua thuận tiện, thay vì những sự kiện rời rạc.

Du lịch Việt Nam - hành trình diệu kỳ đưa bạn đi từ những vùng biển đảo thanh bình, núi rừng hùng vĩ cho đến chiều sâu văn hóa và ẩm thực phong phú của dải đất hình chữ S.

Với nguyên tắc cùng làm phải đi đôi với cùng hưởng, người dân được tham gia thiết kế và thụ hưởng; người sáng tạo được trả công xứng đáng, tôn trọng bản quyền; doanh thu được chia sẻ minh bạch, tái đầu tư cho bảo tồn. Ưu tiên hàng hoá, lao động tại chỗ; không đánh đổi di sản, môi trường, an toàn và sự đồng thuận của cư dân lấy tăng trưởng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp công nghệ cùng chung tay với cơ sở nhỏ tiếp cận thị trường; cùng xây dựng dữ liệu điểm đến chính xác, đa ngôn ngữ, dùng được cho AI, bảo đảm thông tin đúng về lịch sử, văn hoá, chủ quyền và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngoài ra, hãy dùng công nghệ để mở đường tới điểm đến mới, phân tán dòng khách, không chỉ làm nơi đã đông càng đông hơn.

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và văn hóa bản địa đang mở ra những trải nghiệm du lịch thông minh, giúp du khách dễ dàng khám phá và kết nối sâu sắc hơn với di sản Việt Nam.

Nhà nước sẽ đóng vai trò đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thị thực, hạ tầng; nhà trường và doanh nghiệp cùng nâng kỹ năng; toàn ngành chuyển đổi xanh, đa dạng thị trường, chủ động ứng phó rủi ro.

Ngày Du lịch thế giới năm 2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kêu gọi cùng nâng hạng du lịch bằng nâng chất lượng sống của cộng đồng, sức sống của văn hoá và sức hấp dẫn của Việt Nam.

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