Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2026: Ý nghĩa và lịch sử

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua đáng chú ý không chỉ bởi những vấn đề được thảo luận, mà còn bởi cách cuộc gặp được tổ chức và những động thái mang tính biểu tượng xuyên suốt sự kiện. Chuyến thăm cho thấy hình ảnh ngày càng trở thành một thành tố đáng chú ý trong hoạt động ngoại giao giữa hai cường quốc.