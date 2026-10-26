100 ngày xóa điểm nghẽn chuyển đổi số

Đây là chuỗi chương trình thường niên quy mô quốc tế về đổi mới sáng tạo mở, quy tụ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và đối tác công nghệ trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam.

Ngày đổi mới sáng tạo mở 2026: Hướng đến kiến tạo Thành phố Công nghiệp thế hệ mới.

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở - SoiHub chủ trì, phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NACENTECH), Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM (HCMC C4IR) đồng tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH-CN) Nguyễn Khắc Lịch tại sự kiện “Ngày đổi mới sáng tạo mở 2026 - Open Innovation Day 2026”. Ảnh: CK

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới

Phát biểu khai mạc, bà Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở SoiHub, Trưởng Ban tổ chức Ngày đổi mới sáng tạo mở 2026 cho biết: Ngày đổi mới sáng tạo mở 2026 (Open Innovation Day 2026) là một chương trình thường niên mà SoiHub chủ trì và khởi xướng.

Với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới", sự kiện Ngày đổi mới sáng tạo mở 2026 gắn liền với Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 đều xuất phát từ những nhu cầu rất thiết thực.

Theo bà Thanh Hằng, kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới không phải chỉ là định nghĩa nhiệm vụ phát triển về hạ tầng, mà còn là nhiệm vụ để kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ có khả năng tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho quốc gia.

Theo bà Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở SoiHub, kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới có khả năng tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho quốc gia.

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh Open Innovation Day 2026 là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, năm đầu tiên diễn đàn được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đồng thương hiệu.

Theo ông Vũ, động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo và sự kết hợp giữa đổi mới sáng tạo với các lĩnh vực phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị.

Hiện TP.HCM có hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ. Nhiều mô hình đang phát triển theo hướng hợp tác trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tạo nền tảng kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Thành phố cũng định hướng huy động nguồn lực từ đầu tư công, hợp tác công tư và khu vực tư nhân để chuẩn bị hạ tầng, tạo điều kiện đón các nhà đầu tư công nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo và sự kết hợp giữa đổi mới sáng tạo với các lĩnh vực phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị. Ảnh: Chính Kỳ.

Tập trung vào hạ tầng AI, năng lượng xanh

Trong khuôn khổ Open Innovation Day 2026, các phiên thảo luận tập trung vào những nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp thế hệ mới.

Phiên sáng với chủ đề “Nền tảng của công nghiệp thế hệ mới trong kỷ nguyên AI” đề cập đến thu hút dòng vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI, năng lực tính toán, an ninh dữ liệu, nguồn nhân lực và hạ tầng năng lượng xanh.

Đại diện các chuyên gia phát biểu tham luận tại sự kiện.

Chương trình thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và đối tác công nghệ quốc tế tham dự.

Các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi về những điều kiện để Việt Nam phát triển hạ tầng công nghệ, tiếp cận các dòng vốn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều dữ liệu, năng lượng và công nghệ cao.

Một trong những điểm nhấn của Open Innovation Day 2026 là hoạt động công bố các hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, với TP.HCM đóng vai trò kết nối và tiên phong.

Công bố các liên minh hợp tác chiến lược giải quyết bài toán phát triển Thành phố Công nghiệp Thế hệ mới.

Trong đó các lĩnh vực trọng tâm của chương trình gồm trí tuệ nhân tạo, hạ tầng công nghệ số, năng lượng thế hệ mới, sản xuất thông minh và những ngành công nghiệp có tiềm năng tạo ra động lực tăng trưởng mới.