Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Khát vọng doanh nhân Việt

Anh hùng Lao động Thái Hương (thứ 2 từ phải qua) dự Đại hội XI MTTQ Việt Nam. Ảnh: T.H

Định hình vị thế quốc gia

Bước vào giai đoạn phát triển 2026 - 2030, nền kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu mang tính bước ngoặt, không chỉ mở rộng quy mô mà còn phải nâng cao triệt để chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Cộng đồng doanh nghiệp đang ngày càng định hình vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chặng đường mới đòi hỏi nhiều hơn ở các doanh nhân Việt về sự tự tin, kiên định nâng chuẩn mực và mạnh dạn đổi mới.

Trong đó, Chính phủ giữ vai trò kiến tạo một thể chế minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo, bảo đảm nguồn lực được vận hành thông suốt; Cộng đồng doanh nhân tiên phong đổi mới quản trị, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ và mở rộng liên kết.

Theo PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, Nhà nước có thể mở ra không gian phát triển bằng thể chế tốt hơn, nhưng doanh nghiệp phải là người thực hiện và chuyển không gian phát triển đó thành kết quả đầu tư, sản xuất, sản phẩm, việc làm và giá trị mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dù có vốn, có ý tưởng và khát vọng to lớn đến đâu, nhưng nếu môi trường kinh doanh thiếu tính ổn định, thủ tục hành chính kéo dài và nguồn lực bị ách tắc, thì khát vọng đó cũng khó lòng biến thành hiện thực.

Tại Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong – Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” vừa được VCCI tổ chức, Phó Trưởng ban Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết: Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ mức 10% trở lên, hướng tới mốc thu nhập bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2030. Để duy trì đà tiến này và đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, giai đoạn 2031-2035 tiếp tục đòi hỏi mức tăng trưởng khoảng 7,5%. Ông Nguyễn Đức Hiển cho rằng đây là những con số mang tính thách thức cực đại, buộc nền kinh tế phải dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, lao động giá rẻ và tài nguyên sang nền kinh tế dẫn dắt bởi khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Những động lực truyền thống từ xuất khẩu hay tiêu dùng phải được làm mới, chuyển từ cạnh tranh bằng số lượng sang cạnh tranh bằng giá trị gia tăng. Sự chuyển mình của khu vực Nhà nước tạo ra không gian, nhưng chính các doanh nhân mới là người lấp đầy không gian đó bằng giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội. Để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, mô hình hoạt động của doanh nghiệp buộc phải thay đổi từ gốc rễ.

Nguồn lực doanh nhân trong khối đại đoàn kết dân tộc

Việc tăng thêm số lượng doanh nhân tham gia Đoàn Chủ tịch và UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI cho thấy đội ngũ doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc. Thúc đẩy kinh tế tư nhân – một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, vừa là một nhân tố quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời cho thấy vai trò ngày càng sâu rộng của khu vực kinh tế tư nhân trong các hoạt động xã hội, cộng đồng và công cuộc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong số các doanh nhân tham gia công tác Mặt trận khóa XI có thể kể đến doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI (ông Đỗ Quang Hiển đã là Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam từ các khóa trước); Anh hùng Lao động Thái Hương – nhà sáng lập, chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI...

Đây là một sự ghi nhận đối với uy tín, tâm huyết và những đóng góp tích cực của các doanh nhân đối với cộng đồng doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân các doanh nhân mà còn là sự ghi nhận vai trò, vị thế ngày càng lớn mạnh của cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an sinh cộng đồng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự tham gia ngày càng sâu rộng của các doanh nhân trong hệ thống Mặt trận tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội, bản lĩnh tiên phong và khát vọng cống hiến của doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang góp phần quan trọng cùng MTTQ Việt Nam củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Theo TS Nguyễn Văn Thân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, việc có thêm đại diện cho các thành phần kinh tế tham gia vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI không chỉ tăng cường sức mạnh của Mặt trận, mà còn có sự tham góp những tiếng nói mạnh mẽ của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng kinh tế tư nhân lớn mạnh.

Khát vọng lớn phải đi cùng năng lực cạnh tranh

Nếu bản lĩnh là nền tảng giúp doanh nghiệp vượt qua thử thách, khát vọng vươn tầm đòi hỏi đội ngũ doanh nhân phải thay đổi tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị và chủ động tham gia những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Nhìn nhận về tinh thần doanh nhân trong giai đoạn hiện nay, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn nhấn mạnh: “Khát vọng của doanh nhân Việt Nam đã vượt ra khỏi giới hạn tích lũy tài sản cá nhân hay mở rộng quy mô kinh doanh thuần túy. Ngày càng nhiều doanh nhân hướng đến mục tiêu phụng sự và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Khi hàng triệu doanh nhân cùng nhìn về một hướng, sự hợp lực sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời hướng ra thị trường quốc tế”. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn nhận định, thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình vươn ra thị trường quốc tế không chỉ nằm ở quy mô vốn, trình độ công nghệ mà còn ở tư duy liên kết và năng lực quản trị. Doanh nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu phải tôn trọng các chuẩn mực kinh doanh, xây dựng văn hóa hợp tác và duy trì chiến lược phát triển dài hạn.

Khát vọng của doanh nhân chỉ có thể chuyển hóa thành những dự án đầu tư, sản phẩm và giá trị kinh tế cụ thể khi được đặt trong một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và ổn định. Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và giải phóng nguồn lực cho doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết.

Theo ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Nghị quyết 68-NQ/TW đã tạo thêm niềm tin và kỳ vọng cho khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, để doanh nhân tự tin đầu tư lớn, làm ăn dài hạn, thể chế cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, minh bạch, xóa bỏ những rào cản hành chính bất hợp lý, bảo vệ quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh hợp pháp. Theo ông Vũ, sự đồng hành thực chất của chính quyền phải được thể hiện bằng việc xem thành công của doanh nghiệp là một phần thành công của địa phương. Các hiệp hội doanh nghiệp cũng cần phát huy vai trò phản biện xã hội, kịp thời truyền tải những kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh đến cơ quan quản lý.

Nhìn từ thực tế sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM từng khẳng định, thành phố cam kết dành cho nhà đầu tư khung thể chế thuận lợi, vượt trội, cùng hạ tầng sẵn sàng và thủ tục nhanh gọn, minh bạch. Mục tiêu là đồng hành với nhà đầu tư, từng bước chuyển hóa các ý tưởng thành dự án cụ thể, tạo giá trị cho cả doanh nghiệp và địa phương. Để hiện thực hóa cam kết này, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, các sở, ban, ngành chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và lao động; bảo đảm cơ chế một cửa được triển khai thực chất. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố được giao duy trì kênh đối thoại thường xuyên, làm đầu mối kết nối, cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, đề xuất dự án. Những định hướng từ chính quyền cũng là điều cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng.

Rõ ràng, khi bản lĩnh kinh doanh gặp được môi trường thể chế thuận lợi, khi lợi ích doanh nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng và sức mạnh liên kết được phát huy, đội ngũ doanh nhân Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền kinh tế tự chủ, hiện đại và thịnh vượng.