NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (13-10) Đồng hành, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển (Bài cuối)

>>>Bài 2: Gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp

BÀI CUỐI:

ÐƯA DOANH NGHIỆP VÀO CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Ðồng Nai có nền công nghiệp phát triển, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, lợi thế kết nối cảng biển, đường bộ và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, lợi thế thu hút đầu tư chỉ phát huy đầy đủ khi doanh nghiệp (DN) trong nước tham gia vào các khâu sản xuất, cung ứng và dịch vụ có giá trị cao.

Ông Trương Quốc Cường (bìa phải), Giám đốc Công ty TNHH Tương Lai (phường Long Thành) giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp tại Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp Việt - Nhật vào cuối năm 2025.

Bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút thêm dự án mà còn phải giúp DN địa phương đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng lớn, mở rộng quan hệ cung ứng và giữ lại nhiều hơn giá trị trong nền kinh tế thành phố.

Xây dựng nhà cung ứng địa phương

Đồng Nai hiện có hàng ngàn DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động sản xuất. Một nhà máy quy mô lớn có thể tạo ra nhu cầu đáng kể về nguyên liệu, linh kiện, bao bì, vận tải, bảo trì, xử lý môi trường và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. Điển hình, Tập đoàn Nestlé mới mở rộng năng lực sản xuất tại Đồng Nai bằng việc đầu tư dây chuyền đóng gói cà phê trong hũ thủy tinh đạt công suất hơn 350 ngàn hũ mỗi ngày. Theo ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, dự án mở thêm cơ hội hợp tác cho các DN trong nước ở các lĩnh vực: bao bì, nguyên vật liệu, logistics, bảo trì thiết bị và kiểm định chất lượng sản phẩm. Thông qua đó, Nestlé góp phần thúc đẩy sự tham gia của DN Việt Nam vào chuỗi cung ứng có tiêu chuẩn cao, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái công nghiệp địa phương.

Tuy nhiên, những nhu cầu này không tự động trở thành đơn hàng của DN địa phương. Muốn được lựa chọn, nhà cung cấp phải chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng ổn định, giá thành cạnh tranh và tiến độ giao hàng.

Khi DN lớn có thêm nhà cung cấp nội địa đủ năng lực, DN nhỏ có thị trường ổn định để đầu tư, còn các đơn vị hỗ trợ tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất, lợi ích từ tăng trưởng sẽ lan tỏa rộng hơn trong nền kinh tế. Ðó cũng là cách để khu vực kinh tế tư nhân Ðồng Nai không chỉ phát triển về số lượng, mà từng bước nâng vị trí trong các chuỗi giá trị của thành phố, vùng kinh tế và thị trường quốc tế.

Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam vòng địa phương Đồng Nai được tổ chức ngày 7-8-2026, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá: Với địa phương có nền công nghiệp như Đồng Nai, cần chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư sang tổ chức và nâng cấp các chuỗi giá trị. Vấn đề không chỉ là có thêm dự án mà là DN trong nước có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ gì cho các dự án đó và tham gia được đến công đoạn nào trong chuỗi cung ứng.

Công ty TNHH Tương Lai (phường Long Thành) là một trong số ít DN của Đồng Nai bước đầu tham gia cung ứng sản phẩm cho các nhà sản xuất quốc tế. Và để trở thành nhà cung cấp cho các đối tác lớn, DN phải trải qua quá trình tích lũy lâu dài. Theo ông Trương Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH Tương Lai, DN phải đổi mới công nghệ và làm đúng quy chuẩn sản xuất nếu muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, chỉ một chi tiết không đạt cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cả cụm sản phẩm. Do đó, DN không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm sản xuất mà phải kiểm soát chặt từ nguyên liệu, khuôn mẫu, thông số kỹ thuật đến thành phẩm.

Tổ chức lại nguồn lực

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long, chính quyền thành phố luôn đồng hành với người dân, DN và tạo điều kiện để các nguồn lực phát triển được khai thác hiệu quả. Đồng Nai đang thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế lớn, công nghệ cao vào địa phương để mở nhà máy sản xuất. Thành phố dành ưu tiên cho các nhà đầu tư định hướng xây dựng chuỗi cung ứng từ DN nội địa.

Công nhân sản xuất tại một doanh nghiệp cơ khí chế tạo ở phường Biên Hòa.

Trong giai đoạn phát triển mới, Đồng Nai có cơ hội mở rộng các chuỗi giá trị nhờ nền tảng công nghiệp, nông nghiệp và hạ tầng kết nối. Nhưng không dừng lại ở số dự án được thu hút hay số DN được giới thiệu với đối tác mà quan trọng là có thêm bao nhiêu nhà cung cấp trong nước đủ sức ký hợp đồng dài hạn, bao nhiêu sản phẩm được nâng cấp và DN địa phương đảm nhận được những công đoạn có giá trị cao hơn. Điều này sẽ tạo sự phát triển bền vững cho kinh tế địa phương.

Theo các chuyên gia, địa phương cần xây dựng danh mục DN theo từng nhóm năng lực, ngành hàng và sản phẩm. Từ đó, cơ quan quản lý, hiệp hội và đơn vị đầu mối có thể xác định DN nào có khả năng đáp ứng ngay, DN nào cần nâng cấp công nghệ, DN nào cần bổ sung chứng nhận hoặc đào tạo nhân lực trước khi tham gia chuỗi cung ứng.

Về phía DN, ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố kiến nghị thành phố cần lựa chọn một số DN tiềm năng, có các yếu tố cốt lõi để có thể sớm phát triển thành DN mạnh. Từ đó tập trung hỗ trợ, nâng cấp để DN vượt qua các cuộc sát hạch của đối tác. Đối với việc nâng cấp chuỗi cung ứng, sự đồng hành này cần thể hiện ở khả năng kết nối các đơn vị có nhu cầu, hỗ trợ DN tiếp cận thông tin và tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương.

Cùng với hỗ trợ từ bên ngoài, DN phải chủ động nâng tiêu chuẩn hoạt động. Cùng với đó là khả năng truy xuất nguyên liệu, tuân thủ môi trường, quản trị minh bạch và điều kiện lao động. Đây không còn là yêu cầu chỉ dành cho các tập đoàn xuất khẩu mà đang trở thành điều kiện để nhiều DN Việt nói chung, Đồng Nai nói riêng tham gia mạng lưới cung ứng.