Ngày điều dưỡng Việt Nam 26/10: 'Thầm lặng cống hiến, tận tụy vì người bệnh'

Tận tụy chăm sóc, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh

Đằng sau mỗi chuyển biến tích cực của người bệnh là sự phối hợp giữa bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên y tế. Nếu bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị, người điều dưỡng lại là lực lượng trực tiếp theo dõi, chăm sóc và đồng hành với bệnh nhân trong suốt quá trình hồi phục. Công việc ấy đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chăm sóc cho người bệnh tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh mang những đặc thù riêng biệt. Ảnh: Thanh Loan.

Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, công việc của đội ngũ điều dưỡng có những đặc thù riêng. Người bệnh có thể gặp những biểu hiện tâm lý, hành vi phức tạp, từ lo âu, bất an đến mất kiểm soát. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện y lệnh, theo dõi các chỉ số sinh tồn và nhắc người bệnh dùng thuốc đúng giờ, điều dưỡng còn phải hỗ trợ ăn uống, vệ sinh cá nhân, quản lý sinh hoạt và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Công việc diễn ra hằng ngày, đòi hỏi sự tập trung và kiên trì. Có những bệnh nhân khó diễn đạt nhu cầu, chưa hợp tác trong điều trị hoặc cần thời gian dài mới có chuyển biến. Trong hoàn cảnh ấy, người điều dưỡng không chỉ chăm sóc bằng kỹ thuật chuyên môn mà còn phải tìm cách giao tiếp, động viên, tạo cảm giác an toàn để người bệnh yên tâm điều trị.

Điều dưỡng Bùi Đức Nguyên, Khoa Cấp tính nam, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, chia sẻ: “Có những người bệnh không thể diễn đạt nhu cầu hay bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng với chúng tôi, mỗi chuyển biến tích cực, mỗi giấc ngủ yên bình của bệnh nhân chính là niềm vui lớn nhất, là động lực để tiếp tục gắn bó với nghề”.

Không chỉ là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, các điều dưỡng còn trở thành điểm tựa tinh thần cho gia đình người bệnh, nhất là những trường hợp phải điều trị kéo dài. Với người thân, quá trình chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh tâm thần có thể đặt ra nhiều áp lực, từ thời gian, kinh phí đến những khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.

Đội ngũ điều dưỡng luôn là điểm tựa, đồng hành cùng với các bệnh nhân tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Loan.

Bà Phan Thị Tiến, ở xã Đồng Lộc, có người nhà điều trị bệnh tâm thần lâu năm, xúc động cho biết, hành trình điều trị kéo dài khiến gia đình không ít lần mệt mỏi. Sự chăm sóc chu đáo, từ từng bữa ăn, giấc ngủ đến những lời động viên của đội ngũ điều dưỡng đã giúp gia đình vững tin hơn, đồng thời yên tâm gửi gắm người thân tại bệnh viện.

“Nếu không có các điều dưỡng chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, kiên trì an ủi, chúng tôi khó lòng vượt qua được. Sự tận tâm của các y, bác sĩ thực sự là cứu cánh cho gia đình”, bà Tiến chia sẻ.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, sự tận tụy của người điều dưỡng được thể hiện qua từng buổi tập, từng thao tác chăm sóc và những bước tiến nhỏ của bệnh nhân trên hành trình phục hồi vận động.

Phần lớn người bệnh đến đây sau tai biến mạch máu não, chấn thương cột sống hoặc những biến cố sức khỏe nghiêm trọng khiến khả năng vận động suy giảm. Không ít trường hợp phải phụ thuộc vào người khác trong các sinh hoạt cơ bản, cần thời gian dài cùng sự hỗ trợ thường xuyên mới có thể từng bước cải thiện chức năng vận động.

Đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh kiên trì, tỉ mỉ hướng dẫn, động viên người bệnh tập luyện. Ảnh: Thanh Loan.

Bên cạnh thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, điều dưỡng còn đảm nhận nhiều công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như theo dõi diễn biến lâm sàng, chăm sóc vết thương, hỗ trợ vệ sinh cá nhân và hướng dẫn người bệnh luyện tập. Trong quá trình ấy, sự động viên đúng lúc, cách chăm sóc phù hợp và việc kiên trì hướng dẫn từng động tác có ý nghĩa quan trọng đối với tinh thần, sự hợp tác của người bệnh.

Hơn 28 năm gắn bó với nghề, điều dưỡng Nguyễn Thị Thọ Xuân, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, đã đồng hành cùng nhiều bệnh nhân trên hành trình tìm lại khả năng vận động. Với chị, mỗi bước tiến của người bệnh đều là kết quả của quá trình điều trị bền bỉ, trong đó có sự phối hợp giữa chuyên môn y tế, nỗ lực của bệnh nhân và sự hỗ trợ của gia đình.

Câu chuyện của ông Quy là một trong những trường hợp để lại nhiều cảm xúc. Bị thoát vị đĩa đệm nặng dẫn đến tê liệt hai chân, ông đã trải qua 4 năm điều trị kiên trì. Từ tình trạng gần như mất khả năng vận động, đến nay ông đã có thể tự đứng vững và đi lại nhẹ nhàng hơn.

Nhìn lại hành trình ấy, ông Quy xúc động: “Phía sau sự phục hồi của tôi là hàng trăm buổi tập kiên trì cùng sự dìu dắt không biết mệt mỏi của các điều dưỡng. Họ như người thân ruột thịt”.

Một trường hợp khác là mẹ chị Nguyễn Thị Hồng, ở xã Hương Phố, nhập viện sau biến cố xuất huyết não nghiêm trọng, bị liệt nửa người và phải ăn qua ống thông. Thời điểm ấy, gia đình đối mặt với nhiều lo lắng khi sức khỏe của bà suy giảm, khả năng tự chăm sóc gần như không còn.

Sau 10 tháng điều trị tích cực, cùng sự chăm sóc và hỗ trợ phục hồi chức năng của đội ngũ y tế, sức khỏe của bà từng bước cải thiện. Bà đã có thể nói trở lại, tự ăn uống và thực hiện một số vận động nhẹ nhàng. “Những chuyển biến của mẹ đã thắp sáng lại niềm tin cho cả gia đình”, chị Hồng chia sẻ.

Những câu chuyện ấy cho thấy vai trò của điều dưỡng không dừng lại ở việc thực hiện các kỹ thuật chăm sóc. Sự hiện diện thường xuyên, thái độ tận tình và khả năng nắm bắt những thay đổi của người bệnh góp phần giúp quá trình điều trị được duy trì liên tục, đồng thời tiếp thêm động lực để bệnh nhân và gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Nâng cao chất lượng chăm sóc từ bệnh viện đến y tế cơ sở

Nếu tại các bệnh viện, điều dưỡng đồng hành cùng người bệnh trong quá trình điều trị và phục hồi chức năng thì ở tuyến y tế cơ sở, họ là những người gần dân, sát dân, góp phần duy trì việc chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng.

Công việc của điều dưỡng tại trạm y tế không chỉ dừng ở hỗ trợ khám, chữa bệnh mà còn bao gồm theo dõi sức khỏe người mắc bệnh mạn tính, hướng dẫn sử dụng thuốc, tư vấn phòng bệnh và tham gia các hoạt động y tế dự phòng. Khi xuất hiện dịch bệnh hoặc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, họ trực tiếp đến từng địa bàn để tuyên truyền, giám sát và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Điều dưỡng Bùi Thị Quang - Trạm Y tế phường Trần Phú có trên 26 năm gắn bó với nghề, đồng hành với người bệnh. Ảnh: Thanh Loan.

Hơn 26 năm gắn bó với nghề, điều dưỡng Bùi Thị Quang, Trạm Y tế phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với chị, sự gần gũi và tin tưởng của người dân là một trong những động lực để duy trì công việc vốn đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm.

“Xác định chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân là nhiệm vụ của mỗi điều dưỡng. Mặc dù có những vất vả, nhưng đổi lại thấy người dân khỏe mạnh, bình an là hạnh phúc nhất cho đội ngũ y tế cơ sở”, chị Quang bày tỏ.

Từ bệnh viện chuyên khoa đến trạm y tế, mỗi vị trí công tác đều có những yêu cầu riêng, song điểm chung của đội ngũ điều dưỡng là sự gắn bó thường xuyên với người bệnh. Họ là những người trực tiếp quan sát các biểu hiện bất thường, ghi nhận diễn biến sức khỏe, hỗ trợ thực hiện các chỉ định điều trị và hướng dẫn người bệnh, người nhà phối hợp chăm sóc.

Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng chất lượng dịch vụ và lấy người bệnh làm trung tâm, vai trò của điều dưỡng cũng ngày càng được đề cao. Yêu cầu đặt ra không chỉ là thực hiện đúng quy trình kỹ thuật mà còn phải nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn trong chăm sóc.

Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ Nguyễn Viết Thắng, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh, khẳng định: “Nghề điều dưỡng không chỉ đòi hỏi giỏi chuyên môn mà còn phải thắm đượm y đức và lòng nhân ái. Đội ngũ điều dưỡng Hà Tĩnh đang ngày càng trưởng thành, khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống y tế, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và hướng tới sự hài lòng toàn diện của Nhân dân”.

Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ điều dưỡng, bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn, các cơ sở y tế cần tiếp tục quan tâm đến điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ và môi trường phát triển nghề nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa điều dưỡng, bác sĩ và các bộ phận liên quan cũng là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động chăm sóc được thực hiện liên tục, an toàn và hiệu quả.

Nhân Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10, những đóng góp thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng một lần nữa được ghi nhận và trân trọng. Từ những ca trực tại bệnh viện đến hoạt động chăm sóc sức khỏe ở từng khu dân cư, họ đang góp phần vun đắp niềm tin của người dân đối với ngành y tế, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái bằng chính công việc hằng ngày của mình.