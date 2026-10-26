Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10): Để giúp người bệnh, phải có trái tim và lòng chân thành

TS. Bùi Minh Thu luôn tận tâm với người bệnh.

Ngày 26/10/1990, Hội Điều dưỡng Việt Nam chính thức được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi và nâng cao vị thế cho lực lượng điều dưỡng viên. Kể từ đó, ngày 26/10 hằng năm đã trở thành Ngày Điều dưỡng Việt Nam.

Năm 2021, giữa tâm dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Bùi Minh Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, dẫn đoàn 825 giảng viên, sinh viên tham gia hỗ trợ xét nghiệm và chăm sóc người bệnh tại 10 quận, huyện. Khi một sinh viên trong đoàn mắc bệnh, chị lập tức đến động viên, đưa em tới bệnh viện dã chiến, đồng thời thường xuyên liên lạc để theo dõi sức khỏe và ổn định tinh thần cho em.

Những ngày ấy, bên cạnh nguy cơ lây nhiễm và áp lực công việc, chị còn lo lắng trước nỗi bất an của gia đình các sinh viên. Có những đêm, chị gần như không ngủ vì liên tục nhận điện thoại từ phụ huynh. Với chị, trách nhiệm của người dẫn đoàn còn nằm ở việc bảo đảm an toàn và hỗ trợ những người trẻ trong lần đầu đối mặt với môi trường chống dịch khắc nghiệt.

Tinh thần trách nhiệm ấy được hun đúc từ những năm tháng trực tiếp chăm sóc người bệnh. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Hà Nội, chị bắt đầu công tác tại phòng cấp cứu Viện Y học lâm sàng các bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, nay là Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai.

Tại đây, chị chăm sóc nhiều bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như uốn ván, HIV/AIDS, sốt rét, viêm gan và sốt xuất huyết. Năm 2003, khi dịch SARS bùng phát, dù đã có hai con nhỏ, chị vẫn trực tiếp tham gia chăm sóc người bệnh, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm và nỗi lo mang bệnh về nhà. Những đợt dịch cúm A/H5N1, dịch tả và sốt xuất huyết sau đó tiếp tục tôi luyện bản lĩnh nghề nghiệp của chị cùng đồng nghiệp.

TS. Bùi Minh Thu dẫn đoàn 825 giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh năm 2021.

Qua thực tiễn, chị nhận ra chất lượng điều dưỡng phụ thuộc vào khả năng theo dõi sát diễn biến, phát hiện sớm bất thường, phối hợp với bác sĩ và hỗ trợ người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn. Như chị từng chia sẻ: "Để giúp người bệnh, trước hết phải có trái tim và tấm lòng chân thành".

Từ điều dưỡng viên phòng cấp cứu, chị trở thành điều dưỡng trưởng khoa Truyền nhiễm, rồi Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2011-2020. Tháng 3/2025, chị được giao nhiệm vụ Quyền Trưởng phòng Điều dưỡng và Chăm sóc người bệnh. Phạm vi công việc ngày càng mở rộng, từ chăm sóc từng bệnh nhân đến tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống khoảng 2.600 điều dưỡng, hộ sinh cùng các lực lượng kỹ thuật, hỗ trợ chăm sóc.

Chuẩn hóa chất lượng chăm sóc

Là bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai đòi hỏi công tác điều dưỡng đạt chuẩn chuyên môn cao, bảo đảm an toàn và lấy người bệnh làm trung tâm.

Chị còn tham gia xây dựng hướng dẫn, chương trình đào tạo, chính sách chuyên môn điều dưỡng của Bộ Y tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

Trên cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai từ năm 2018, TS. Bùi Minh Thu tích cực đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành lâm sàng. Nhật ký lâm sàng điện tử và bảng kiểm AIDET được ứng dụng nhằm giúp sinh viên tự đánh giá, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xác định đúng người bệnh và phòng tránh sai sót.

Với chị, người điều dưỡng cần vững chuyên môn, giàu lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng. Hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề, chị bền bỉ góp sức nâng cao chất lượng chăm sóc và phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng.

Cùng tập thể, TS. Bùi Minh Thu đã góp phần chuẩn hóa 337 quy trình kỹ thuật chăm sóc, 27 quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO cùng hàng trăm tài liệu hướng dẫn. Giai đoạn 2024-2025, tỷ lệ hài lòng của người bệnh về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ điều dưỡng liên tục đạt trên 98%.