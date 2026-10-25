Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam: Miễn phí vé tham quan Thành Nhà Hồ và Lam Kinh

Di sản thế giới Thành Nhà Hồ là điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa của xứ Thanh.

Theo thông báo của Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, thời gian miễn phí vé tham quan kéo dài từ ngày 23/11/2026 đến hết ngày 24/11/2026. Chính sách được áp dụng tại hai điểm di tích trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gồm Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, thuộc thôn Xuân Giai, xã Tây Đô và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, thuộc xã Lam Sơn.

Việc miễn phí vé tham quan là dịp để người dân, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, khám phá các giá trị lịch sử, văn hóa của những di sản tiêu biểu trên vùng đất Thanh Hóa. Đồng thời, hoạt động góp phần lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Lam Kinh - điểm đến văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Thanh Hóa sẽ mở cửa miễn phí vé tham quan trong hai ngày hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Thành Nhà Hồ và Lam Kinh là những điểm đến có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa của tỉnh, gắn với những dấu mốc lịch sử và giá trị kiến trúc, văn hóa đặc sắc. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các di tích không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị di sản xứ Thanh mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa, lịch sử.