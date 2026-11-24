Ngày Đẹp Trời Để Khóc xoay quanh câu chuyện mỗi con người sẽ đối diện ra sao với mất mát trong cuộc đời. Ý tưởng này đến từ những trải nghiệm cá nhân và trăn trở của đạo diễn Chung Chí Công suốt 16 năm vừa qua, rồi dần dần được anh đúc kết thành một kịch bản hoàn chỉnh.

Đạo diễn Chung Chí Công bày tỏ: “Một buổi sáng mùa xuân năm 2010, tôi từ Sài Gòn trở về nhà ở Cà Mau để vừa kịp ôm bà ngoại trong tay với chút hơi ấm còn lại cùng một tiếng thở nhẹ tựa thinh không. Trong đám tang và nhiều tháng ngày sau đó, mẹ tôi chẳng rơi một giọt nước mắt, vẫn bình thản như thể bà ngoại chưa từng rời đi.

Cho đến một tối mẹ gọi cho tôi, tỉ tê về chuyện bỗng dưng bữa nay sao thấy nhớ bà da diết, xong rồi thút thít ngon ơ như một đứa trẻ”.

Poster phim cũng đầy chất thơ

Vì thế, đạo diễn Chung Chí Công đã nghĩ nhiều hơn về cách chúng ta đối diện với mất mát. Hình dáng nỗi đau không chỉ được vẽ từ nước mắt. Đôi khi là nốt lặng trên khuông nhạc, là khoảng trống giữa một cuộc gọi, là khoảnh khắc vạn vật bỗng chốc vô thanh để vang lên trong đầu đúng một giọng nói đã từng rất đỗi thân quen.

Suốt dòng thời gian đó, anh luôn tự hỏi nếu những người đã khuất có một cơ hội để nói với những người còn sống thì họ sẽ nói điều gì. Một nguyện vọng dở dang, một chấp niệm chưa thể buông bỏ, một khúc mắc trong lòng không sao giải tỏa. Hay đơn giản là ước mong người sống có thể tiếp tục sống cuộc đời của họ, và sống thật tốt đẹp, thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh khi không còn "giọng nói đã từng rất đỗi thân quen" bên cạnh.

Phim của Chung Chí Công đầy mơ mộng lãng mạn

Dự án đang khởi động với khâu chọn diễn viên, nhưng rất nhiều người đã chờ mong Ngày Đẹp Trời Để Khóc ra mắt, bởi cuộc đời này vẫn đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn, người ta có thể đàn hát trong đám tang và rơi lệ trong đám cưới, và mọi cảm xúc bỗng dưng tuôn trào vào một ngày bình thường không báo trước.