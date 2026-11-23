Những ngày cuối tháng 11, công trường đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua các phường Long Trường, Đông Hòa, Long Bình luôn nhộn nhịp. Công nhân, máy móc được huy động tại nhiều vị trí để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đoạn từ cầu Nhơn Trạch đến nút giao Tân Vạn, dài khoảng 15 km, đã cơ bản hoàn thành phần tuyến chính. Nhiều hạng mục cầu, đường đang được hoàn thiện những công đoạn cuối trước khi đưa vào khai thác.

Tuyến đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 76km, nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành.

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn từ cầu Nhơn Trạch đến nút giao Tân Vạn, dài khoảng 15 km đã cơ bản hoàn thành phần tuyến chính. Nhiều hạng mục cầu, đường đang được hoàn thiện những công đoạn cuối trước khi đưa vào khai thác.

Nút giao Tân Vạn có quy mô 5 nhánh cầu vượt, kết nối 3 tuyến đường. Trong đó, cầu chính bắc qua Quốc lộ 1A, kết nối TPHCM với khu vực Bình Dương cũ, đã hoàn thành. Các nhánh cầu còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cầu kết nối đường Vành đai 3 TPHCM với đường tỉnh 743 đang được thi công.

Một nhánh cầu vượt tại phường Dĩ An đang được chuẩn bị thảm nhựa.

Nhiều máy móc được huy động thi công đường gom, đường song hành bên dưới tuyến chính Vành đai 3 TPHCM.

Công nhân khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục trên công trường Vành đai 3 TPHCM.

Không khí lao động khẩn trương trên công trường Vành đai 3 TPHCM những ngày cuối tháng 11

Bên dưới tuyến chính, công nhân tiếp tục hoàn thiện đường gom, đường song hành và khôi phục mặt đường tại các khu vực phục vụ thi công trước đó.

Đường Vành đai 3 TPHCM dài khoảng 76 km, đi qua TPHCM và các địa phương lân cận. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.