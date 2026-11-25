Ghi nhận của phóng viên, ngày 25/11/2026, cả 2 trạm thu phí BOT Bến Thủy trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đã hoạt động bằng hình thức thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) và thu phí hỗn hợp tại tất cả các làn xe theo quy định.

Các phương tiện di chuyển khá tấp nập. Phần lớn tài xế nắm được thông tin nên cho xe lưu thông bình thường khi qua trạm.

Qua quan sát, trạm thu phí BOT Bến Thủy giữ nguyên mức giá dịch vụ hiện hành. Các trường hợp được miễn, giảm phí tại trạm Bến Thủy 1 tiếp tục áp dụng chính sách đã ban hành.

Nhân viên chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh luôn có mặt điều tiết, phân luồng 24/24h trong những ngày đầu thu phí trở lại, đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt.

Hai trạm Bến Thủy thu phí hoàn vốn cho dự án tuyến tránh TP Vinh, khai thác từ tháng 11/2005, và dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh, khai thác từ tháng 1/2014.

Tuy nhiên, trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định dừng thu phí tại trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026 trong 30 ngày, do nhiều hư hỏng trên tuyến chưa được khắc phục triệt để.

Ngay sau khi bị tạm dừng thu phí, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 (nhà đầu tư) đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án - Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh, thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời huy động tối đa nhân lực, vật tư và 2 dây chuyền để thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Phải đến ngày 17/11/2026, Khu Quản lý đường bộ II đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá kết quả khắc phục trên toàn tuyến.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp trong thời gian tạm dừng thu phí; đồng thời kiểm đếm, xác nhận các khối lượng công việc đã hoàn thành. Đến nay, toàn bộ hư hỏng trên tuyến đã được khắc phục đạt yêu cầu; trên tuyến không còn hư hỏng mức độ nặng và không còn điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu nhà đầu tư rà soát các đối tượng miễn, giảm phí trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định và hợp đồng BOT, không để phát sinh hư hỏng, xuống cấp thuộc trường hợp phải tạm dừng thu phí.

Anh Ngọc