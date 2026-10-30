Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Hà My - Lớp: 4A3 - Trường Tiểu học Phú Diễn tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài dự thi “Ngày đầu tiên em biết yêu mái trường” của học sinh Nguyễn Hà My - Lớp: 4A3 – Trường: Tiểu học Phú Diễn.

Ngày đầu tiên bước vào lớp 1, em đã khóc. Em nhớ mình nắm chặt tay mẹ, không muốn bước qua cánh cửa lớp học. Mọi thứ lúc ấy đều xa lạ: bảng đen, bàn ghế, cô giáo và những người bạn chưa từng gặp.

Rồi cô giáo bước đến, Cô cúi xuống, nắm tay em và nói: "Vào lớp với cô nhé, cô sẽ ở đây cùng con”. Chỉ một câu nói rất ngắn nhưng đã khiến em yên tâm.

Những ngày sau đó, cô dạy em từng nét chữ, từng con số. Khi em viết sai, cô không quát mắng mà kiên nhẫn hướng dẫn. Khi em làm đúng, cô mỉm cười và khen: "Con tiến bộ rồi!". Mỗi lời động viên của cô giống như một tia nắng nhỏ, giúp em tự tin hơn.

Có lần em quên sách, em lo lắng đến mức muốn khóc. Một người bạn ngồi cạnh đã lặng lẽ kéo sách sang giữa hai chúng em và bảo: "Cậu đọc chung với tớ nhé!". Từ hôm ấy, chúng em đã trở thành bạn thân. Buổi năm học trôi qua thật nhanh. Em đã biết đọc những trang dài, biết giải những bài toán khó hơn, biết đứng trước lớp trình bày suy nghĩ của mình.

Nhưng điều quý giá nhất em nhận được không chỉ là kiến thức. Đó là tình bạn, sự yêu thương và bài học biết quan tâm đến người khác.

Em nhớ những giờ ra chơi, cả lớp cùng chạy dưới sân trường. Em nhớ những buổi sinh hoạt, những lần cả lớp cùng trang trí góc học tập. Có lúc chúng em giận nhau vì những chuyện rất nhỏ, nhưng rồi lại làm hoà và cùng cười.

Bây giờ, mỗi buổi sáng bước qua cổng trường, em không còn thấy nơi đây xa lạ nữa. Trường học giống như ngôi nhà thứ hai của em. Ở đó có cô giáo, có bạn bè, có lúc chúng em những kỷ niệm mà sau này lớn lên chắc chắn em sẽ rất nhớ.

Nếu có ai hỏi em điều gì làm em hạnh phúc nhất mỗi ngày đến trường, em sẽ trả lời: "Đó là được học tập, được yêu thương và được lớn lên bên những người tuyệt vời".

Em muốn giữ mãi trong tim tiếng trống trường, nụ cười của cô và những tiếng gọi bạn bè thân thương. Vì với em, mái trường không chỉ là nơi học chữ. Mái trường là nơi những ước mơ bắt đầu.