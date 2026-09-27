Ngày đầu thực hiện giữ khoảng cách trên cầu Nhật Tân: Biển báo bất ngờ bị tháo bỏ

Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin, chiều ngày 27/9 các phương tiện di chuyển qua cầu Nhật Tân khá thuận lợi.

Đáng chú ý cả 2 làn đường đều không ghi nhận thấy biển báo giữ khoảng cách dù mới được Sở Xây dựng Hà Nội lắp đặt trước đó không lâu.

Các phương tiện di chuyển khá thoải mái và bám sát nhau từ 5 đến 10 mét.

Dù là ngày cuối tuần và đúng giờ cao điểm nhưng tình trạng ùn ứ tại cây cầu này của những ngày trước đã không còn.

Theo quan sát vị trí các phương tiện từ đường Võ Chí Công và đường dẫn từ đê lên cầu Nhật Tân có xung đột giao thông nhưng không đáng kể.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội có thông báo phương án thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc, trong đó điều chỉnh tốc độ tối đa tại làn ô tô sát dải phân cách giữa từ 90km/giờ xuống 80km/giờ.

Ngay sau đó tình trạng ùn ứ liên tục diễn ra, các tài xế đều giữ khoảng cách nên dòng phương tiện thường kéo dài từ đường Võ Chí Công và cầu Nhật Tân. Trao đổi với phóng viên, một lái xe công nghệ cho biết việc cắm biển giữ khoảng cách đã khiến cho dòng phương tiện di chuyển cách xa nhau, bình thường di chuyển lên sân bay thời gian sẽ khoảng 45 phút nhưng khi có biển việc di chuyển tương đối chậm lại.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị không cắm các biển để xử phạt việc không giữ khoảng cách trên cầu, mà chỉ để nhắc nhở người dân biết để chủ động điều tiết.