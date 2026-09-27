Ngày đầu thí điểm, biển khoảng cách trên cầu Nhật Tân đã được dỡ bỏ

Ngày 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân. Chiều cùng ngày, hệ thống biển cảnh báo khoảng cách vừa được lắp đặt trước đó được tạm thời tháo dỡ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc tạm gỡ biển nhằm tiếp tục tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu đúng mục đích của hệ thống này. Đây là biển cảnh báo, hỗ trợ người lái xe chủ động giữ khoảng cách an toàn, không phải biển hiệu lệnh để xử phạt.

Cầu Nhật Tân ùn dài sau khi xuất hiện loạt biển báo, vạch sơn mới

Sáng 25/9, dòng phương tiện hướng từ nội đô qua cầu Nhật Tân (Hà Nội) đi ngoại thành di chuyển chậm, ùn kéo dài. Trên mặt cầu xuất hiện loạt biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách giữa các phương tiện.

Biển báo giữ khoảng cách sáng 27/9.

Hệ thống biển báo xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân đã được gỡ bỏ vào chiều 27/9.

Hệ thống biển cảnh báo khoảng cách được lắp đặt trên cầu Nhật Tân từ ngày 24/9, trước thời điểm Hà Nội chính thức triển khai phương án tổ chức giao thông mới.

Các biển báo kết hợp với vạch sơn trên mặt đường nhằm giúp người điều khiển phương tiện có cơ sở trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và cự ly an toàn.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu xuất hiện hệ thống này, một số tài xế cho rằng việc phải duy trì khoảng cách theo các mốc cảnh báo có thể khiến dòng phương tiện di chuyển chậm hơn, nhất là vào thời điểm lượng xe qua cầu tăng cao.

Anh Nguyễn Quốc Toản, một lái xe công nghệ thường xuyên di chuyển qua cầu Nhật Tân, cho rằng hiệu quả của việc bố trí biển cảnh báo còn phụ thuộc vào mật độ phương tiện.

“Tùy theo lượng người lưu thông, cắm biển giữ khoảng cách như vậy thì tắc lắm. Bình thường từ Hà Nội ra sân bay hết khoảng 20-25 phút, nhưng nếu phải giữ khoảng cách như vậy có thể mất 40-45 phút”, anh Toản nói.

Theo anh Toản, việc tạm thời gỡ biển trong bối cảnh hiện nay là phù hợp. Bởi việc giữ khoảng cách giữa các phương tiện trước hết phải xuất phát từ ý thức của người điều khiển, nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình.

“Việc giữ khoảng cách là ý thức của mỗi người, trước hết là an toàn cho bản thân thôi”, anh Toản chia sẻ.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Đình Hoàng, một lái xe công nghệ, cho rằng giữ khoảng cách an toàn là yêu cầu cần thiết khi tham gia giao thông, nhưng không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc có biển cảnh báo.

Theo anh Hoàng, vấn đề đáng lưu ý là khi lưu lượng phương tiện trên cầu lớn, việc yêu cầu các xe duy trì khoảng cách có thể khiến dòng phương tiện bị kéo dài và tốc độ lưu thông giảm.

“Lượng xe lưu thông trên cầu nhiều mà khoảng cách lại lớn thì dễ tắc hơn. Không để biển thì cá nhân mình vẫn phải tự có ý thức giữ khoảng cách an toàn”, anh Hoàng cho biết.

Sự xuất hiện của các biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách trên cầu khiến một số người tham gia giao thông cho rằng tài xế phải chạy chậm để giữ đúng khoảng cách, từ đó làm giao thông trên cầu ùn ứ.

Việc tạm gỡ hệ thống biển cảnh báo khoảng cách không đồng nghĩa Hà Nội dừng phương án thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân.

Theo phương án được triển khai từ ngày 27/9, Hà Nội thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân trong 6 tháng. Trong đó, làn ô tô số 1, sát dải phân cách giữa cầu, được điều chỉnh tốc độ tối đa từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại cũng áp dụng tốc độ tối đa 80 km/h; làn dành cho xe máy và xe đạp giữ tốc độ tối đa 40 km/h.

Biển báo khoảng cách an toàn không còn xuất hiện trên cầu Nhật Tân, chỉ còn vạch sơn.

Việc điều chỉnh được thực hiện nhằm tăng cường an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua trên cầu xảy ra một số vụ tai nạn liên hoàn. Một trong những yếu tố được lưu ý là tốc độ di chuyển và khoảng cách giữa các phương tiện.

Do đó, việc kiểm soát tốc độ và nâng cao ý thức giữ khoảng cách vẫn được xác định là những giải pháp quan trọng trong bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Sau khi tạm gỡ biển cảnh báo khoảng cách, cơ quan chức năng Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của hệ thống này.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, biển cảnh báo khoảng cách có mục đích hỗ trợ người lái xe nhận biết và chủ động điều chỉnh cự ly với phương tiện phía trước, không phải là căn cứ để xử phạt người điều khiển phương tiện.

Trong thời gian thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân để đánh giá hiệu quả của phương án. Trên cơ sở thực tế, những nội dung chưa phù hợp có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Cầu Nhật Tân là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực nội đô Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài và các tỉnh phía Bắc. Vì vậy, việc tổ chức giao thông trên cầu cần đồng thời bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và duy trì khả năng lưu thông của tuyến.

Trong đó, bên cạnh các giải pháp về tổ chức giao thông, ý thức chủ động giữ khoảng cách, tuân thủ tốc độ và quan sát của người điều khiển phương tiện vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tai nạn, đặc biệt khi lưu lượng phương tiện tăng cao.