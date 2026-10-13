Ngày đầu ra quân đợt 2, thu nhận hơn 220 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định

Hoạt động được triển khai tại 3 điểm: Công an phường Tân Thành, Công an Xã Trần Văn Thời và Công an phường Láng Tròn; do Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty Cổ phần Gene Viet tổ chức.

Đông đảo thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến lấy mẫu ADN tại điểm thu nhận Công an phường Tân Thành.

Cán bộ công an hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin trước khi thu nhận mẫu ADN.

Qua rà soát, Công an tỉnh ghi nhận hơn 900 trường hợp thân nhân liệt sĩ đăng ký cung cấp mẫu ADN. Để tạo thuận lợi cho người dân, lực lượng công an bố trí lịch tiếp nhận theo từng địa bàn, đồng thời phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa đón những trường hợp ở xa.

Cán bộ Công an xã Năm Căn hỗ trợ phương tiện đưa đón, giúp thân nhân liệt sĩ cao tuổi trên địa bàn đến điểm thu nhận mẫu ADN tại Công an Xã Trần Văn Thời.

Tại các điểm thu nhận, cán bộ công an hướng dẫn thân nhân kê khai thông tin, nhập dữ liệu, lấy mẫu ADN và ký xác nhận theo quy trình.

Riêng tại điểm Công an Xã Trần Văn Thời, tổ công tác lưu động còn đến tận nhà thu nhận mẫu đối với thân nhân liệt sĩ sức khoẻ yếu, bệnh nặng, không thể đi lại.

Các khâu tiếp nhận thông tin và lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thực hiện đúng quy trình (ảnh chụp tại điểm thu nhận Công an Xã Trần Văn Thời).

Tổ công tác lưu động đến nhà ông Đặng Thành Long, ấp Đòn Dong, Xã Trần Văn Thời, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, để thu nhận mẫu ADN.

Trong sáng 13/10, lực lượng chức năng đã thu nhận hơn 220 mẫu sinh phẩm ADN tại 3 điểm cố định. Theo kế hoạch, đợt thu nhận lần này tiếp tục đến hết ngày mai (14/10).

Cán bộ y tế khám sức khoẻ cho thân nhân liệt sĩ trước khi lấy mẫu ADN.

Đây là hoạt động thiết thực trong thực hiện Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Mỗi mẫu sinh phẩm được tiếp nhận sẽ bổ sung dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm người thân của các gia đình./.