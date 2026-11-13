Ngày đầu ra quân, đội chuyên trách phường Nha Trang bắt giữ 4 con chó thả rông

Sáng 13-11, Đội chuyên trách xử lý vật nuôi thả rông và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại của phường Nha Trang ra quân kiểm tra, bắt giữ vật nuôi thả rông trên địa bàn phường.

Đội chuyên trách kiểm tra, xử lý vật nuôi thả rông tại khu vực công viên bờ biển đường Trần Phú.

Trong ngày đầu ra quân, đội chuyên trách đã kiểm tra tại một số tuyến đường và khu vực công viên bờ biển đường Trần Phú, qua đó bắt giữ 4 con chó thả rông, lập hồ sơ và vận chuyển về nuôi nhốt tạm thời tại Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường (số 16 đường Trần Hưng Đạo).

Theo quy trình, sau khi đưa về nuôi nhốt tạm thời, cán bộ thú y sẽ phân loại, đánh dấu ký hiệu, lập biên bản kiểm tra sức khỏe ban đầu; đồng thời, lực lượng chức năng sẽ thông báo công khai để chủ vật nuôi biết và liên hệ nhận lại trong vòng 48 giờ.

Đội chuyên trách bắt giữ 1 con chó thả rông trong khu dân cư.

Trường hợp vật nuôi không xác định được chủ sở hữu hoặc quá thời hạn thông báo mà không có người nhận, đội chuyên trách sẽ phối hợp với cơ quan thú y và các cơ quan liên quan tham mưu xử lý đúng quy định. Trường hợp vật nuôi vô chủ hoặc là chó dữ, hoang dại, có dấu hiệu mắc bệnh, đội chuyên trách sẽ lập hồ sơ bàn giao ngay cho cơ quan thú y chuyên ngành xử lý theo quy định về dịch tễ.

Trường hợp chủ nuôi đến nhận, nếu vi phạm lần đầu sẽ lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết và nhận lại vật nuôi; nếu vi phạm từ lần thứ hai trở đi thì lập biên bản, xử phạt hành chính. Chủ nuôi phải chịu toàn bộ chi phí thức ăn cho vật nuôi trong những ngày nuôi nhốt tạm thời.

Theo kế hoạch, đội chuyên trách sẽ kiểm tra, xử lý vật nuôi thả rông và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại trên địa bàn phường với tần suất ít nhất 2 lần/tuần và có thể kiểm tra đột xuất. Người dân có thể phản ánh về hiện tượng chó thả rông với đội chuyên trách theo số điện thoại 0977109931 hoặc 0905360051.