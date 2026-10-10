Ngày đầu phân luồng phục vụ thi công Metro số 2: Nhiều người đi ngược chiều, có nơi ùn ứ

Các phương tiện lưu thông qua ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành), sáng 10-10. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khoảng 8 giờ 30, lực lượng chức năng tháo các miếng dán che biển báo, chính thức tổ chức lưu thông một chiều trên hai đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Thị Minh Khai, phục vụ thi công ga ST02 - Tao Đàn thuộc tuyến Metro số 2.

8 giờ 30 sáng 10-10, đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám từ đường Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai chuyển thành một chiều. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trong khoảng một giờ đầu, nhiều người dân vẫn di chuyển theo thói quen cũ, đi ngược chiều vào các đoạn đường đã chuyển thành một chiều. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Thanh niên Xung phong TPHCM và công nhân nhà thầu được bố trí tại các vị trí để hướng dẫn, ngăn phương tiện đi ngược chiều và điều tiết giao thông.

Một số phương tiện đi sai hướng được yêu cầu quay đầu.

Lực lượng CSGT hướng dẫn người tham gia giao thông tại ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành). Ảnh: QUỐC HÙNG

Đến khoảng 9 giờ 15, giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua công viên Tao Đàn, bắt đầu ùn ứ. Tình trạng này cho thấy việc thay đổi hướng lưu thông trên các tuyến đường trung tâm đòi hỏi cần có thời gian thích nghi, đồng thời cần sự hướng dẫn tại các giao lộ và điểm kết nối.

Theo phương án tổ chức giao thông, đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai): Chỉ cho phép phương tiện lưu thông theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai.

CSGT hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường có điều chỉnh hướng lưu thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lộ trình thay thế được hướng dẫn gồm: đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa): Chỉ lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa.

Lộ trình thay thế: Trương Định - Võ Văn Tần hoặc Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo kế hoạch, việc thi công ga ST02 - Tao Đàn được chia thành 5 giai đoạn, kéo dài hơn 3 năm. Trong thời gian thi công, nhà thầu sẽ mở rộng mặt đường tạm, bố trí rào chắn theo từng khu vực và duy trì phần đường dành cho phương tiện lưu thông với bề rộng tối thiểu 7,5m. Các lực lượng chức năng phối hợp điều tiết nhằm hạn chế ùn tắc, nhất là tại những giao lộ và tuyến đường kết nối khu vực công trường.

Cũng từ ngày 10-10, khu vực ga ST07 - Bảy Hiền thuộc tuyến Metro số 2, bắt đầu triển khai rào chắn công trường, chiếm dụng một phần mặt đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh. Giao thông quanh khu vực này cũng được điều chỉnh để phục vụ thi công.

Tình hình giao thông tại đường CMT8 giao với Nguyễn Thị Minh Khai, sáng 10-10. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ: Cấm đi thẳng qua đường Cách Mạng Tháng Tám. Xe từ đường Trường Chinh đến nút giao chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ. Xe từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến nút giao phải rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ.

Để bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công, người dân cần chủ động cập nhật phương án phân luồng, quan sát biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua các khu vực trên.