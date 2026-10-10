Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng

Ghi nhận lúc 8h30 ngày 10/10, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa) và đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai), giao thông bắt đầu chuyển sang lưu thông một chiều.

CSGT túc trực điều tiết xe ngày đầu phân luồng phục vụ thi công dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: TK

Dù lực lượng CSGT và Thanh niên xung phong có mặt từ sớm để điều tiết, nhiều tài xế vẫn di chuyển theo thói quen cũ hoặc rẽ sai quy định khiến giao thông nhiều thời điểm gặp khó khăn.

Tình trạng tương tự xảy ra tại nút giao Bảy Hiền - khu vực rào chắn thi công ga ST7. Xe từ đường Trường Chinh bị cấm đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám, buộc phải rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ. Nhiều dòng xe khựng lại giữa ngã tư vì lúng túng trước hệ thống dải phân cách và biển báo mới.

Anh Khoa (ngụ phường Bến Thành) chia sẻ: "Ngày đầu thay đổi nên bỡ ngỡ là khó tránh. Người dân chắc phải mất từ 7-10 ngày mới dần quen với lộ trình mới".

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa) gắn biển lưu thông một chiều. Cơ quan chức năng gắn biển cấm rẽ phải do phía trước đường Cách Mạng Tháng Tám cũng tổ chức một chiều. Ảnh: TK

Ùn xe cục bộ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: TK

Phát hiện tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai chuyển thành một chiều, một phụ nữ lúng túng quay đầu xe. Ảnh: TK

Việc dựng rào chắn thu hẹp mặt đường ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh, buôn bán của các hộ dân mặt tiền. Tuy nhiên, đa số người dân đều bày tỏ sự đồng thuận.

Nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dải rào chắn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, anh Trần Thức cho biết gia đình anh đã chủ động chuẩn bị tâm lý từ trước.

"Phía chủ đầu tư cùng đại diện khu phố đã đến từng hộ phát bản đồ và giải thích kỹ lưỡng. Dù hoạt động kinh doanh trong 3 năm tới sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hướng tới sự phát triển chung của thành phố, người dân sẵn lòng chấp nhận hy sinh lợi ích nhỏ vì mục tiêu lớn", anh Thức bày tỏ.

Rào chắn thi công dự án metro Bến Thành - Tham Lương trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: TK

Thi công metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) biến khu vực trung tâm và các cửa ngõ TPHCM thành những đại công trường lớn. Lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng giao thông diện rộng tại 3 ga ngầm trọng điểm: Tao Đàn, Bảy Hiền và Nguyễn Hồng Đào.

Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), việc lập rào chắn trên các trục đường huyết mạch không tránh khỏi gây xáo trộn đến sinh hoạt, kinh doanh và đi lại của người dân. Dù vậy, ông đánh giá yếu tố then chốt giúp dự án thành công chính là sự đồng thuận, chia sẻ và chấp nhận đánh đổi lợi ích riêng của người dân thành phố khi chủ động bàn giao mặt bằng và đồng hành cùng rào chắn thi công.

Tuyến metro Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài 11,3km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Theo lộ trình, máy đào hầm TBM sẽ về Việt Nam vào tháng 6/2027 và mất 2-3 tháng lắp ráp trước khi khai hỏa những mét hầm đầu tiên trong quý 3/2027. Đoàn tàu đầu tiên dự kiến cập cảng vào năm 2028 để chạy thử nghiệm tại Bình Dương. Dự án phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần kết cấu vào năm 2029 và chính thức vận hành thương mại vào cuối năm 2030.