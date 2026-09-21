Ngày đầu nâng hạng, VN-Index vẫn mất mốc 1.800 điểm

VN-Index giảm gần 16 điểm trong phiên đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng, khi dòng tiền vẫn thận trọng và áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Kỳ vọng nâng hạng chưa đủ sức kéo dòng tiền

Phiên giao dịch ngày 21/9 khép lại với diễn biến trái ngược kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Trong ngày thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ nhóm cận biên lên mới nổi thứ cấp, VN-Index không tạo được nhịp bứt phá mà quay đầu giảm sâu, chịu sức ép từ hoạt động bán ra của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Chỉ số đại diện sàn HoSE mở cửa trong sắc xanh, nhưng nhanh chóng đảo chiều khi lực cung gia tăng. Áp lực bán ngày càng mạnh trong phiên chiều, kéo VN-Index có thời điểm mất hơn 32 điểm, lùi sát vùng 1.780 điểm. Đến cuối đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số giảm hơn 29 điểm, tương đương 1,61%.

Lực cầu xuất hiện trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), tập trung ở một số cổ phiếu ngân hàng đầu ngành, giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Tuy nhiên, nỗ lực này chỉ đủ đưa chỉ số trở lại trên ngưỡng 1.799 điểm, chưa thể giúp thị trường giữ được mốc tâm lý 1.800 điểm.

Kết phiên, VN-Index giảm 15,99 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.799,67 điểm. Diễn biến này cho thấy sự kiện nâng hạng chưa tạo ra cú hích tức thời đối với mặt bằng giá cổ phiếu, trong bối cảnh dòng tiền vẫn thận trọng và áp lực chốt lời hiện hữu.

Trên thực tế, việc FTSE Russell xác nhận nâng hạng từ tháng 4 đã phần nào giúp thị trường phản ánh trước kỳ vọng tích cực. Quá trình chuyển đổi được triển khai theo lộ trình bốn chặng, kéo dài đến tháng 9/2027, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn hơn. Dù vậy, kỳ vọng về dòng vốn tương lai chưa đồng nghĩa với việc dòng tiền sẽ lập tức giải ngân mạnh trong phiên đầu tiên chính thức nâng hạng.

Khối ngoại bán mạnh, cổ phiếu trụ kéo lùi chỉ số

Điểm đáng chú ý trong phiên 21/9 là hoạt động giao dịch quyết liệt của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong phiên chiều. Trước khi bước vào ATC, khối ngoại bán ròng 1.163,2 tỷ đồng trên HoSE, tăng mạnh so với mức bán ròng 751 tỷ đồng tại thời điểm kết phiên sáng.

Áp lực tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM bị bán ròng 214,1 tỷ đồng, VIC 166,1 tỷ đồng và FPT 147,7 tỷ đồng. Hoạt động bán ra ở nhóm cổ phiếu trụ khiến diễn biến thị trường càng thêm bất lợi, trong khi độ rộng sàn HoSE thu hẹp đáng kể. Tại thời điểm 14h25, sàn chỉ còn 84 mã tăng giá, trong khi có tới 226 mã giảm.

Tuy nhiên, giao dịch khối ngoại có sự đảo chiều đáng kể trong đợt ATC. Nhà đầu tư nước ngoài mua thêm khoảng 1.026,8 tỷ đồng, trong khi bán ra 532 tỷ đồng, qua đó thu hẹp giá trị bán ròng toàn phiên xuống còn 668,3 tỷ đồng trên HoSE.

Lực mua cuối phiên cũng giúp một số cổ phiếu được khối ngoại bán mạnh trước đó thu hẹp đáng kể mức bán ròng. VIC được mua bù, đưa giá trị bán ròng còn 111,5 tỷ đồng; FPT còn bị bán ròng 67,7 tỷ đồng. Dù vậy, VHM vẫn chịu áp lực lớn, với giá trị bán ròng lên tới 292 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MCH được mua ròng 105,9 tỷ đồng, VPB 81,1 tỷ đồng, TCB 42,6 tỷ đồng và VPL 42,1 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại không rút lui đồng loạt mà có sự phân hóa rõ nét, song lực mua tập trung cuối phiên vẫn chưa đủ sức đảo chiều xu hướng chung.

Đáng chú ý, riêng VIC, VHM và VCB đã khiến VN-Index mất hơn 16 điểm, lớn hơn mức giảm thực tế của chỉ số. Điều đó cho thấy áp lực giảm điểm tập trung đáng kể ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dù sắc đỏ đã lan rộng trên toàn thị trường.

Thanh khoản suy yếu, xu hướng ngắn hạn cần kiểm chứng

Không chỉ chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu trụ, thị trường còn phát đi tín hiệu thận trọng qua thanh khoản và độ rộng. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 17.317 tỷ đồng, giảm 32% so với phiên cuối tuần trước, trong đó giá trị khớp lệnh gần 13.666 tỷ đồng.

Khối ngoại chiếm tỷ trọng đáng kể trong giao dịch, với giá trị mua tương đương khoảng 14% và bán ra khoảng 17,9% tổng giao dịch HoSE. Trong bối cảnh dòng vốn ngoại giao dịch mạnh nhưng dòng tiền nội chưa nhập cuộc rõ nét, lực cầu đối ứng chưa đủ để hấp thụ lượng cung gia tăng.

Độ rộng thị trường cuối phiên ghi nhận 105 mã tăng và 205 mã giảm, trong đó có 123 mã giảm trên 1%. Tại rổ VN30, dù 12 cổ phiếu tăng giá, có tới 7 mã giảm trên 2% và 9 mã giảm từ 1% đến 2%. Sự phân hóa diễn ra mạnh, phản ánh trạng thái giằng co giữa lực mua đỡ giá và áp lực bán tại các nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Ở chiều tích cực, một số blue-chip vẫn thu hút lực cầu đáng kể. VJC tăng trần, BSR tăng 4,47%, VPB tăng 3,64%, CTG tăng 2,48% và ACB tăng 2,28%. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm bất động sản và chứng khoán. SSB giảm sàn, VHM mất 4,08%, LPB giảm 3,96%, VRE giảm 2,94%, VIC giảm 2,57% và SSI giảm 2,34%.

Về kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới ngưỡng 1.800 điểm, trong khi mức thấp nhất phiên tại 1.786,37 điểm đã xuyên thủng kênh xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 7. Nhịp hồi phục trong ATC giúp chỉ số phần nào thu hẹp mức giảm, nhưng chưa đủ để xóa bỏ những tín hiệu thận trọng về cung - cầu.

Theo Công ty Chứng khoán Beta (BSI), VN-Index vẫn trong trạng thái đi ngang và chưa có đủ cơ sở xác nhận một xu hướng mới. Diễn biến dòng tiền, thanh khoản và xu hướng mua ròng của khối ngoại trong tuần này sẽ đóng vai trò quan trọng để xác định hướng đi tiếp theo của thị trường.

Phiên đầu tiên chính thức nâng hạng vì thế chưa tạo ra sự bứt phá như kỳ vọng. Khi thanh khoản suy giảm, độ rộng nghiêng mạnh về bên bán và khối ngoại vẫn bán ròng, thị trường cần thêm những phiên xác nhận để đánh giá khả năng hấp thụ dòng tiền mới. Thay vì phản ứng theo sự kiện, diễn biến thực tế của dòng vốn và sức mạnh nội tại của cổ phiếu sẽ là cơ sở quan trọng hơn cho các quyết định đầu tư trong ngắn hạn.