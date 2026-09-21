Ngày đầu nâng hạng, VN Index giảm gần 16 điểm

Thị trường chỉ khởi sắc trong những phút đầu phiên sáng khi lực cầu được đẩy mạnh lên bảng điện. Tuy nhiên, sắc xanh nhanh chóng bị thu hẹp trước áp lực bán từ bên nắm giữ. Lệnh bán xuất hiện ở nhiều nhóm ngành quan trọng, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên chiều, có thời điểm VN Index giảm gần 30 điểm khi hàng loạt cổ phiếu trụ như VIC, VHM, VCB bị bán mạnh. Tuy nhiên, trước khi bước vào đợt khớp lệnh ATC, lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm.

Kết phiên, VN Index giảm gần 16 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.799 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 2.025 mã giảm so với 105 mã tăng. Đáng chú ý, trong nhóm cổ phiếu tăng giá có sự góp mặt của một số mã từng giảm mạnh trong phiên cuối tuần trước như CTG, VPB, TCB và ACB.

Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên, thanh khoản vẫn ở mức khá thấp. Toàn thị trường chỉ có655 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng tổng giá trị giao dịch 17.242 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau phiên mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên HoSE trước đó, khối ngoại quay sang bán ròng khoảng 680 tỷ đồng trong phiên 21-9. Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất gồm VIC khoảng 291 tỷ đồng, VHM 115 tỷ đồng, FPT 66 tỷ đồng, SSI 55 tỷ đồng và SHB 49 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại tập trung mua vào một số cổ phiếu ngân hàng từng chịu áp lực bán từ các quỹ ETF trong phiên 18-9, như VPB, CTG, MBB và TCB.