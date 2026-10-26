Ngày đầu mưu sinh của Trâm (Lưu Ly) đã gặp ngay sóng gió

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 4 phim "Xóm nhỏ", Trâm (Lưu Ly) cằn nhằn, trách móc Phong (Hà Thành) thiếu tính toán và bày vẽ, đòi ăn lẩu thay vì úp bát mì cho nhanh. Hậu quả là gây sự cố mất điện, khiến Trâm phải tự quạt tay mỏi mệt trong thời tiết nóng bức, dẫn đến sự bực dọc, trách móc. Nghe vậy, Phong đã nhường lại chiếc quạt mini của mình.

Những sự cố liên tiếp xảy ra khi Trâm và Phong sống chung phòng trọ. Ảnh VFC

Trâm nhận được cuộc gọi của Long (Hoàng Long) báo rằng ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) 3 ngày qua chưa ăn gì. Khi bị vặn hỏi lại, anh chàng thừa nhận mình nói quá nhưng vẫn nói cho Trâm biết chuyện ông Đô đang rất buồn. Nghe vậy, Trâm không vòng vo, cô thách thức anh chàng sang ở hẳn với bố mình 24/7 để cập nhật thông tin.

Long gọi điện cho Trâm nhằm mục đích để cô nhanh trở về nhà với bố. Ảnh VFC

Ông Đô lúc nào cũng ngóng cửa chờ con gái trở về. Thấy tiếng gõ cửa, ông Đô mừng rỡ nghĩ con gái về, dù vậy ông vẫn tỏ ra bình tĩnh không vội mở cửa. Nhưng khi thấy người đến là Long, ông lại thất vọng. Hơn nữa, ông còn giận dỗi lây sang cả Long.

Ông Đô tức giận khi người vào nhà không phải con gái mà là Long. Ảnh VFC

Ở diễn biến khác trong tập phim, trong ngày đầu đi làm thêm, Trâm đã gặp phải đồng nghiệp xấu tính, giao Trâm đến nhắc nhở một khách nam đang hút thuốc. Mặc dù đã trình bày rất lịch sự về quy định của quán và đề nghị khách ra ngoài nếu muốn hút, vị khách nam vẫn phản ứng rất hống hách, vặn vẹo lại với thái độ tiêu cực: "Cô đuổi tôi đấy à?"..

Ngày đầu đi làm tại quán cafe của Trâm đã gặp ngay vị khách khó tính, bất hảo. Ảnh VFC

Tập 4 phim "Xóm nhỏ"phát sóng vào 21h ngày 26/10 trên kênh VTV1.