Ngày đau khổ nhất của Iniesta ở La Masia

Iniesta gia nhập La Masia ngày 16/9/1996, khi mới 12 tuổi, sau khi gây ấn tượng trong màu áo đội trẻ Albacete.

Ngày 16/9/1996, Andres Iniesta tới Barcelona từ Fuentealbilla, thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Albacete. Quãng đường khoảng 500 km đưa cậu bé 12 tuổi tới một trong những học viện bóng đá danh tiếng nhất Tây Ban Nha, nhưng cũng khiến anh lần đầu phải sống xa cha mẹ.

Barcelona phát hiện Iniesta sau màn trình diễn trong màu áo đội trẻ Albacete tại giải Brunete. Gia đình cân nhắc nhiều tuần trước khi đồng ý. Trong tự truyện The Artist - Khi bóng đá là nghệ thuật, Iniesta thừa nhận chính anh muốn đi, song không hình dung được cảm giác khi cánh cửa học viện khép lại phía sau người thân.

Đêm đầu tiên muốn bỏ cuộc

Jose Bermudez, một học viên sống tại La Masia khi ấy, nhớ Iniesta là cậu bé nhỏ con, xanh xao và buồn bã. Người bạn mới gần như không ngừng khóc. Ở tuổi 12, Iniesta chưa bận tâm tới cơ hội được chơi cùng những tài năng hay nhất Barcelona. Anh chỉ muốn trở về nhà.

Cách đó vài trăm mét, tại khách sạn Rallye, cha mẹ và ông ngoại Iniesta cũng trải qua một đêm khó ngủ. Ông Jose Antonio, cha Iniesta, đau lòng tới mức bàn với ông ngoại đưa cậu bé về Fuentealbilla ngay lập tức. Mẹ anh, bà Mari, phản đối. Bà muốn con trai ít nhất được thử sức với lựa chọn mà cả gia đình đã cùng đưa ra.

Sáng hôm sau, cha mẹ đưa Iniesta tới trường rồi lên đường về quê. Khi tan học, cậu bé không còn thấy họ chờ đón. Cảm giác bị bỏ lại khiến Iniesta tổn thương hơn cả đêm khóc trước đó. Trong sách, anh mô tả nỗi mất mát như có thứ gì bị lấy khỏi bên trong mình.

Cha và ông ngoại Iniesta từng định đưa anh về nhà ngay trong đêm đầu tiên, nhưng mẹ anh đã ngăn cản.

Thủ môn Víctor Valdes, người chứng kiến Iniesta trưởng thành tại La Masia, cũng nhắc tới những giọt nước mắt ấy. Trên AS, Valdes kể cuộc gặp đầu tiên giữa hai người từng dẫn đến tranh cãi. Thấy Iniesta buồn bã, anh tự trách mình và từ đó quan tâm đàn em như em trai. Valdes nhận xét thành công của Iniesta được tạo dựng qua những lần âm thầm khóc trong học viện.

Khó khăn không biến mất sau vài ngày. Trong cuộc phỏng vấn The Guardian năm 2012, Iniesta kể nhiều đêm nhìn ra cửa sổ và chỉ nghĩ tới chuyện về nhà. Mỗi lần cha mẹ lên thăm, anh muốn ngủ cùng họ tại khách sạn. Khoảng cách 500 km không quá xa với người lớn, nhưng trở thành trở ngại lớn với một đứa trẻ quen sống giữa gia đình và hàng xóm.

La Masia không chỉ có những danh hiệu

Ngày 6/10/1996, chỉ 20 ngày sau khi chuyển đến, Iniesta ra sân lần đầu cho đội U14B Barcelona. Khả năng đọc trận đấu, xử lý bóng trong không gian hẹp và lựa chọn vị trí giúp anh dần tiến lên các đội trẻ, dù thể hình không nổi bật. Đến ngày 29/10/2002, ở tuổi 18, tiền vệ người Tây Ban Nha ra mắt đội một trong chiến thắng 1-0 trước Club Brugge tại Champions League.

Trong 16 mùa ở đội một, Iniesta có 674 trận chính thức, giành 32 danh hiệu cùng Barcelona, gồm 9 chức vô địch La Liga và 4 Champions League. Anh còn góp công đưa Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012. Phút 116 trận chung kết World Cup 2010, Iniesta ghi bàn duy nhất trước Hà Lan, trở thành người hùng của cả đất nước.

HLV Pep Guardiola từng phân tích trong cuốn The Artist rằng Iniesta khiến ông nhìn nhận lại giá trị của những pha dẫn bóng trực diện vào hàng thủ. Khi tiền vệ này kéo trung vệ đối phương ra khỏi vị trí, khoảng trống mở ra cho Messi và đồng đội. Nhận xét của Guardiola cho thấy tài năng được Barcelona phát hiện từ năm 1996 đã phát triển thành một cầu thủ có ảnh hưởng tới cả cách đội bóng vận hành.

Iniesta trải qua 16 mùa giải tại đội một Barcelona, giành 32 danh hiệu, gồm 4 chức vô địch Champions League.

Nhà báo Sid Lowe của The Guardian nhìn thấy một nghịch lý trong câu chuyện ấy: Iniesta chơi bóng thanh thoát đến mức mọi thứ tưởng như dễ dàng, trong khi hành trình trưởng thành lại đầy những cuộc giằng co. Bản thân Iniesta cũng không muốn câu chuyện bị biến thành lời than vãn. Anh nhấn mạnh cầu thủ chuyên nghiệp có áp lực và tổn thương như bất kỳ ai, dù được sống với nghề yêu thích.

Năm 2016, khi nhìn lại hai thập kỷ ở Barcelona, Iniesta khẳng định La Masia tạo nên cầu thủ và con người anh sau này. Tuy nhiên, thành công không xóa đi ký ức về ngày xa nhà. Trong cuộc phỏng vấn Relevo năm 2024, khi được hỏi liệu có đồng ý để con mình sống tại học viện từ tuổi 12, anh không đưa ra câu trả lời dứt khoát. Iniesta nói phải cân nhắc hoàn cảnh gia đình trước khi quyết định.

Từng suýt rời La Masia sau một đêm, Iniesta cuối cùng gắn bó với Barcelona 22 năm. Câu chuyện của anh không chỉ nói về giá trị của sự kiên trì, mà còn cho thấy phía sau quyết định tuyển một tài năng nhí là những đánh đổi mà bảng thành tích bóng đá không thể phản ánh.