Ngày đầu giữ khoảng cách, ô tô nối đuôi, di chuyển chậm qua cầu Nhật Tân

Video: Ngày đầu áp quy định giữ khoảng cách, giao thông trên cầu Nhật Tân ra sao?

Từ 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân. Cùng với việc hạ tốc độ tối đa ở làn ô tô sát dải phân cách, cơ quan chức năng bổ sung hệ thống biển báo và vạch sơn để người lái nhận biết, duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian thí điểm 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.

Trong thời gian này, tốc độ tối đa ở làn ô tô số 1, nằm sát dải phân cách giữa cầu, được điều chỉnh từ 90km/h xuống 80km/h theo cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại là làn số 2 và số 3 tiếp tục giữ tốc độ tối đa 80km/h. Làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp vẫn áp dụng tốc độ tối đa 40km/h.

Điểm mới đáng chú ý là trên các làn ô tô, Hà Nội bổ sung vạch xác định khoảng cách xe, ký hiệu vạch 7.8, kết hợp với biển báo khoảng cách. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành hệ thống biển báo, vạch sơn và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 27/9, dù là ngày cuối tuần, giao thông trên cầu Nhật Tân vẫn khá đông. Ở chiều từ khu vực Vành đai 2 đi sân bay Nội Bài, dòng ô tô di chuyển chậm, có thời điểm xếp thành 3 hàng kéo dài từ khu vực đường dẫn lên cầu.

Các phương tiện không hoàn toàn đứng yên mà liên tục nhích về phía trước. Nhiều tài xế chủ động giảm tốc độ, quan sát vạch khoảng cách trên mặt đường và giữ cự ly với xe chạy phía trước.

Di chuyển qua cầu trong sáng 27/9, anh Quốc Huy, 38 tuổi, cho biết quãng đường qua cầu mất khoảng hơn 10 phút dù thời điểm anh đi không phải giờ cao điểm. Theo anh Huy, dòng xe vẫn di chuyển nhưng tốc độ khá chậm. “Xe không đứng lại hoàn toàn, nhưng đi qua cầu sáng nay phải giảm tốc và di chuyển từng chút một”, anh Huy chia sẻ.

Tại khu vực mặt cầu, những vạch sơn xác định khoảng cách được bố trí liên tiếp trên các làn dành cho ô tô. Khi dòng xe đông, các phương tiện nối nhau qua từng đoạn, người lái giữ cự ly với xe phía trước thay vì bám sát hoặc tăng tốc để vượt lên.

Anh Nguyễn Quyền, một người thường xuyên đi qua cầu Nhật Tân, cho biết, sáng nay tài xế chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách khi đi qua những đoạn có biển báo, vạch sơn mới.

Trong sáng đầu tiên áp dụng phương án phân luồng mới trên cầu Nhật Tân, phương tiện tại làn xe máy lưu thông thuận lợi, các tài xế đều giữ đúng tốc độ quy định.

Dòng ô tô hướng từ Vành đai 2 đi sân bay Nội Bài nối dài thành ba hàng.

Trong khi đó, ở chiều từ khu vực ngoại thành vào trung tâm Hà Nội, phương tiện di chuyển thông thoáng hơn, việc đi lại qua cầu tương đối thuận lợi.

Trước khi triển khai phương án, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực địa tại cầu Nhật Tân. Các bên thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng, bổ sung biển cảnh báo khoảng cách và thay đổi quy định tốc độ trên từng làn nhằm tăng cường an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn. Trong thời gian thí điểm, các đơn vị chức năng sẽ theo dõi tình hình giao thông trên cầu và khu vực lân cận để đánh giá hiệu quả, phát hiện những bất cập phát sinh và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Cầu Nhật Tân có tổng chiều dài toàn tuyến gần 9km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,75km, quy mô 8 làn xe gồm 6 làn ô tô và 2 làn xe máy. Đây là một trong những tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực nội đô Hà Nội với các tuyến đường đi các tỉnh phía Bắc và sân bay quốc tế Nội Bài.